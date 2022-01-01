PAWZONE (PAWZONE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PAWZONE (PAWZONE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PAWZONE (PAWZONE) מידע PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow. אתר רשמי: https://www.pawzone.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136 קנה PAWZONEעכשיו!

PAWZONE (PAWZONE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PAWZONE (PAWZONE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 198.80K $ 198.80K $ 198.80K שיא כל הזמנים: $ 0.000045 $ 0.000045 $ 0.000045 שפל כל הזמנים: $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 מחיר נוכחי: $ 0.0000003976 $ 0.0000003976 $ 0.0000003976 למידע נוסף על PAWZONE (PAWZONE) מחיר

PAWZONE (PAWZONE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PAWZONE (PAWZONE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PAWZONE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PAWZONEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PAWZONEטוקניומיקה, חקרו אתPAWZONEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PAWZONE מעוניין להוסיף את PAWZONE (PAWZONE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PAWZONE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PAWZONE ב-MEXC עכשיו!

PAWZONE (PAWZONE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PAWZONEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PAWZONE עכשיו את היסטוריית המחירים!

PAWZONE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PAWZONE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PAWZONE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PAWZONEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

