Particle Network (PARTI) ניתוח טכני היום דף Particle Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PARTI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Particle Network למטה. הירשם

Particle Network (PARTI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02424 -- +8.26% -19.34% -53.36%

Particle Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Particle Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 1 קנה 9 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 12 נייטרלי 0 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02424 0.02424 R2 0.02424 0.02423 R1 0.02423 0.02423 PP 0.02423 0.02423 S1 0.02422 0.02422 S2 0.02422 0.02422 S3 0.02421 0.02422

Particle Network אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.71M $5.05 M $5.76 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.26 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.28 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.05M קניות פעילות ל-7 ימים $0.57 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.52 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Particle Network זרימת הון זרימת נטו פנימה PARTIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.11 M 0.02 2026-08-20 -$0.34 M 0.02 2026-08-19 -$0.44 M 0.02 2026-08-18 -$0.28 M 0.02 2026-08-17 -$0.08 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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