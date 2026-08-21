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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Particle Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Particle Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Particle Network (PARTI) ניתוח טכני היום

Particle Network (PARTI) ניתוח טכני היום

דף Particle Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PARTI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Particle Network למטה.

Particle Network (PARTI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02424--+8.26%-19.34%-53.36%
למידע נוסף על Particle Network מחיר

Particle Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Particle Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 1
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02424
0.02424
R2
0.02424
0.02423
R1
0.02423
0.02423
PP
0.02423
0.02423
S1
0.02422
0.02422
S2
0.02422
0.02422
S3
0.02421
0.02422

Particle Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.71M
$5.05 M
$5.76 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.26 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.28 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.57 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.52 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Particle Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהPARTIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.11 M0.02
2026-08-20-$0.34 M0.02
2026-08-19-$0.44 M0.02
2026-08-18-$0.28 M0.02
2026-08-17-$0.08 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Particle Network

סחור ב Particle Network (PARTI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Particle Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPARTI
$0.02423
$0.02423$0.02423
+0.83%
3.02M (USDT)
/USDCPARTI
$0.02424
$0.02424$0.02424
+0.83%
2.22M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PARTI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PARTI
PARTI
USD
USD

1 PARTI = 0.02424 USD

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