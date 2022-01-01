PARMA Fan Token (PARMA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PARMA Fan Token (PARMA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PARMA Fan Token (PARMA) מידע $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. אתר רשמי: https://www.unitos.io/parma-fantoken מסמך לבן: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 קנה PARMAעכשיו!

PARMA Fan Token (PARMA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PARMA Fan Token (PARMA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 105.80K $ 105.80K $ 105.80K שיא כל הזמנים: $ 1.249 $ 1.249 $ 1.249 שפל כל הזמנים: $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 מחיר נוכחי: $ 0.00529 $ 0.00529 $ 0.00529 למידע נוסף על PARMA Fan Token (PARMA) מחיר

PARMA Fan Token (PARMA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PARMA Fan Token (PARMA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PARMA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PARMAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PARMAטוקניומיקה, חקרו אתPARMAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PARMA מעוניין להוסיף את PARMA Fan Token (PARMA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PARMA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PARMA ב-MEXC עכשיו!

PARMA Fan Token (PARMA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PARMAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PARMA עכשיו את היסטוריית המחירים!

PARMA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PARMA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PARMA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PARMAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

