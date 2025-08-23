עוד על PARMA

PARMA Fan Token סֵמֶל

PARMA Fan Token מְחִיר(PARMA)

PARMA Fan Token (PARMA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:40:58 (UTC+8)

PARMA Fan Token (PARMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
+0.38%

PARMA Fan Token (PARMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00525. במהלך 24 השעות האחרונות, PARMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00522 לבין שיא של $ 0.00527, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PARMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.8319793099791744, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001399028640257023.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PARMA השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PARMA Fan Token (PARMA) מידע שוק

No.7269

שווי השוק הנוכחי של PARMA Fan Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 108.05K. ההיצע במחזור של PARMA הוא 0.00, עם היצע כולל של 20000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.00K.

PARMA Fan Token (PARMA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PARMA Fan Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00001-0.19%
30 ימים$ +0.00113+27.42%
60 ימים$ -0.00029-5.24%
90 ימים$ -0.00899-63.14%
PARMA Fan Token שינוי מחיר היום

היום,PARMA רשם שינוי של $ -0.00001 (-0.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PARMA Fan Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00113 (+27.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PARMA Fan Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PARMA ראה שינוי של $ -0.00029 (-5.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PARMA Fan Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00899 (-63.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PARMA Fan Token (PARMA)?

בדוק את PARMA Fan Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPARMA Fan Token (PARMA)

$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.

PARMA Fan Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PARMA Fan Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPARMA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PARMA Fan Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPARMA Fan Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PARMA Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PARMA Fan Token (PARMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PARMA Fan Token (PARMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PARMA Fan Token.

בדוק את PARMA Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

PARMA Fan Token (PARMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PARMA Fan Token (PARMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PARMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PARMA Fan Token (PARMA)

מחפש איך לקנותPARMA Fan Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PARMA Fan Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PARMA למטבעות מקומיים

PARMA Fan Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PARMA Fan Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPARMA Fan Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PARMA Fan Token

כמה שווה PARMA Fan Token (PARMA) היום?
החי PARMAהמחיר ב USD הוא 0.00525 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PARMA ל USD?
המחיר הנוכחי של PARMA ל USD הוא $ 0.00525. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PARMA Fan Token?
שווי השוק של PARMA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PARMA?
ההיצע במחזור של PARMA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PARMA?
‏‏PARMA השיג מחיר שיא (ATH) של 1.8319793099791744 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PARMA?
PARMA ‏‏רשם מחירATL של 0.001399028640257023 USD.
מהו נפח המסחר של PARMA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PARMA הוא $ 108.05K USD.
האם PARMA יעלה השנה?
PARMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PARMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:40:58 (UTC+8)

