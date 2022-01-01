Panda Swap (PANDA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Panda Swap (PANDA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Panda Swap (PANDA) מידע $PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users. אתר רשמי: https://pandaswapsol.io/ מסמך לבן: https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper סייר בלוקים: https://solscan.io/token/PANDA8AgjdgQqRRYedrXGKTb2WygNsAhxNDpD7YrBgv קנה PANDAעכשיו!

Panda Swap (PANDA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Panda Swap (PANDA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M ההיצע הכולל: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M אספקה במחזור: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M שיא כל הזמנים: $ 0.007461 $ 0.007461 $ 0.007461 שפל כל הזמנים: $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 מחיר נוכחי: $ 0.003642 $ 0.003642 $ 0.003642 למידע נוסף על Panda Swap (PANDA) מחיר

Panda Swap (PANDA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Panda Swap (PANDA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PANDA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PANDAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PANDAטוקניומיקה, חקרו אתPANDAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PANDA מעוניין להוסיף את Panda Swap (PANDA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PANDA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PANDA ב-MEXC עכשיו!

Panda Swap (PANDA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PANDAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PANDA עכשיו את היסטוריית המחירים!

PANDA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PANDA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PANDA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PANDAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

