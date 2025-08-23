עוד על PANDA

PANDA מידע על מחיר

PANDA מסמך לבן

PANDA אתר רשמי

PANDA טוקניומיקה

PANDA תחזית מחיר

PANDA היסטוריה

PANDA מדריך קנייה

PANDAממיר מטבעות לפיאט

PANDA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Panda Swap סֵמֶל

Panda Swap מְחִיר(PANDA)

1 PANDA ל USDמחיר חי:

$0.003804
$0.003804$0.003804
-1.93%1D
USD
Panda Swap (PANDA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:51:34 (UTC+8)

Panda Swap (PANDA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.003795
$ 0.003795$ 0.003795
24 שעות נמוך
$ 0.003983
$ 0.003983$ 0.003983
גבוה 24 שעות

$ 0.003795
$ 0.003795$ 0.003795

$ 0.003983
$ 0.003983$ 0.003983

$ 22.779949937305567
$ 22.779949937305567$ 22.779949937305567

$ 0.000000305912512812
$ 0.000000305912512812$ 0.000000305912512812

-0.03%

-1.93%

-19.80%

-19.80%

Panda Swap (PANDA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003804. במהלך 24 השעות האחרונות, PANDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003795 לבין שיא של $ 0.003983, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PANDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 22.779949937305567, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000305912512812.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PANDA השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -1.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Panda Swap (PANDA) מידע שוק

No.1594

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

$ 36.06K
$ 36.06K$ 36.06K

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

888.89M
888.89M 888.89M

888,888,888
888,888,888 888,888,888

888,888,885
888,888,885 888,888,885

99.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Panda Swap הוא $ 3.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 36.06K. ההיצע במחזור של PANDA הוא 888.89M, עם היצע כולל של 888888885. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.38M.

Panda Swap (PANDA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Panda Swapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00007486-1.93%
30 ימים$ +0.001804+90.20%
60 ימים$ +0.001804+90.20%
90 ימים$ +0.001804+90.20%
Panda Swap שינוי מחיר היום

היום,PANDA רשם שינוי של $ -0.00007486 (-1.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Panda Swap שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001804 (+90.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Panda Swap שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PANDA ראה שינוי של $ +0.001804 (+90.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Panda Swap שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001804 (+90.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Panda Swap (PANDA)?

בדוק את Panda Swap עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPanda Swap (PANDA)

$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.

Panda Swap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Panda Swapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPANDA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Panda Swapאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPanda Swap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Panda Swapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Panda Swap (PANDA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Panda Swap (PANDA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Panda Swap.

בדוק את Panda Swap תחזית המחיר עכשיו‏!

Panda Swap (PANDA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Panda Swap (PANDA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PANDA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Panda Swap (PANDA)

מחפש איך לקנותPanda Swap? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Panda Swapב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PANDA למטבעות מקומיים

1 Panda Swap(PANDA) ל VND
100.10226
1 Panda Swap(PANDA) ל AUD
A$0.00582012
1 Panda Swap(PANDA) ל GBP
0.00281496
1 Panda Swap(PANDA) ל EUR
0.0032334
1 Panda Swap(PANDA) ל USD
$0.003804
1 Panda Swap(PANDA) ל MYR
RM0.0159768
1 Panda Swap(PANDA) ל TRY
0.15592596
1 Panda Swap(PANDA) ל JPY
¥0.559188
1 Panda Swap(PANDA) ל ARS
ARS$5.05848312
1 Panda Swap(PANDA) ל RUB
0.30751536
1 Panda Swap(PANDA) ל INR
0.33296412
1 Panda Swap(PANDA) ל IDR
Rp61.35483012
1 Panda Swap(PANDA) ל KRW
5.28329952
1 Panda Swap(PANDA) ל PHP
0.21545856
1 Panda Swap(PANDA) ל EGP
￡E.0.18453204
1 Panda Swap(PANDA) ל BRL
R$0.02061768
1 Panda Swap(PANDA) ל CAD
C$0.00524952
1 Panda Swap(PANDA) ל BDT
0.46279464
1 Panda Swap(PANDA) ל NGN
5.8165062
1 Panda Swap(PANDA) ל COP
$15.216
1 Panda Swap(PANDA) ל ZAR
R.0.06679824
1 Panda Swap(PANDA) ל UAH
0.1576758
1 Panda Swap(PANDA) ל VES
Bs0.53256
1 Panda Swap(PANDA) ל CLP
$3.65184
1 Panda Swap(PANDA) ל PKR
Rs1.07851008
1 Panda Swap(PANDA) ל KZT
2.03529216
1 Panda Swap(PANDA) ל THB
฿0.12332568
1 Panda Swap(PANDA) ל TWD
NT$0.11594592
1 Panda Swap(PANDA) ל AED
د.إ0.01396068
1 Panda Swap(PANDA) ל CHF
Fr0.0030432
1 Panda Swap(PANDA) ל HKD
HK$0.02970924
1 Panda Swap(PANDA) ל AMD
֏1.45632336
1 Panda Swap(PANDA) ל MAD
.د.م0.034236
1 Panda Swap(PANDA) ל MXN
$0.07067832
1 Panda Swap(PANDA) ל SAR
ريال0.014265
1 Panda Swap(PANDA) ל PLN
0.01380852
1 Panda Swap(PANDA) ל RON
лв0.01639524
1 Panda Swap(PANDA) ל SEK
kr0.03617604
1 Panda Swap(PANDA) ל BGN
лв0.00635268
1 Panda Swap(PANDA) ל HUF
Ft1.29077328
1 Panda Swap(PANDA) ל CZK
0.0796938
1 Panda Swap(PANDA) ל KWD
د.ك0.00116022
1 Panda Swap(PANDA) ל ILS
0.01281948
1 Panda Swap(PANDA) ל AOA
Kz3.46761228
1 Panda Swap(PANDA) ל BHD
.د.ب0.001434108
1 Panda Swap(PANDA) ל BMD
$0.003804
1 Panda Swap(PANDA) ל DKK
kr0.02423148
1 Panda Swap(PANDA) ל HNL
L0.09958872
1 Panda Swap(PANDA) ל MUR
0.17361456
1 Panda Swap(PANDA) ל NAD
$0.06668412
1 Panda Swap(PANDA) ל NOK
kr0.03830628
1 Panda Swap(PANDA) ל NZD
$0.0064668
1 Panda Swap(PANDA) ל PAB
B/.0.003804
1 Panda Swap(PANDA) ל PGK
K0.01605288
1 Panda Swap(PANDA) ל QAR
ر.ق0.01380852
1 Panda Swap(PANDA) ל RSD
дин.0.3809706

Panda Swap מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Panda Swap, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPanda Swap הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Panda Swap

כמה שווה Panda Swap (PANDA) היום?
החי PANDAהמחיר ב USD הוא 0.003804 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PANDA ל USD?
המחיר הנוכחי של PANDA ל USD הוא $ 0.003804. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Panda Swap?
שווי השוק של PANDA הוא $ 3.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PANDA?
ההיצע במחזור של PANDA הוא 888.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PANDA?
‏‏PANDA השיג מחיר שיא (ATH) של 22.779949937305567 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PANDA?
PANDA ‏‏רשם מחירATL של 0.000000305912512812 USD.
מהו נפח המסחר של PANDA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PANDA הוא $ 36.06K USD.
האם PANDA יעלה השנה?
PANDA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PANDA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:51:34 (UTC+8)

Panda Swap (PANDA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PANDA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PANDA
PANDA
USD
USD

1 PANDA = 0.003804 USD

מסחרPANDA

USDTPANDA
$0.003804
$0.003804$0.003804
-1.93%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד