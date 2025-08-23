Panda Swap (PANDA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003804. במהלך 24 השעות האחרונות, PANDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003795 לבין שיא של $ 0.003983, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PANDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 22.779949937305567, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000305912512812.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PANDA השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -1.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Panda Swap (PANDA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Panda Swap הוא $ 3.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 36.06K. ההיצע במחזור של PANDA הוא 888.89M, עם היצע כולל של 888888885. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.38M.
Panda Swap (PANDA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Panda Swapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00007486
-1.93%
30 ימים
$ +0.001804
+90.20%
60 ימים
$ +0.001804
+90.20%
90 ימים
$ +0.001804
+90.20%
Panda Swap שינוי מחיר היום
היום,PANDA רשם שינוי של $ -0.00007486 (-1.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Panda Swap שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001804 (+90.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Panda Swap שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PANDA ראה שינוי של $ +0.001804 (+90.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Panda Swap שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001804 (+90.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Panda Swap (PANDA)?
$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers:
• PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts.
• Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue.
• PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations.
Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.
Panda Swapתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Panda Swap (PANDA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Panda Swap (PANDA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Panda Swap.
הבנת הטוקנומיקה של Panda Swap (PANDA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PANDA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.