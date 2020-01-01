Physical Palladium (PALLON) ניתוח טכני היום דף Physical Palladium הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PALLON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Physical Palladium למטה. הירשם

Physical Palladium (PALLON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Physical Palladium זרימת הון זרימת נטו פנימה PALLONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.