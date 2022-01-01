Paddle Finance (PADD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Paddle Finance (PADD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Paddle Finance (PADD) מידע Paddle is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy. אתר רשמי: https://www.paddlefi.com/ מסמך לבן: https://docs.paddlefi.com/ סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xF6dC6b3C80179C88290548aD077160249ABDf8E3 קנה PADDעכשיו!

Paddle Finance (PADD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Paddle Finance (PADD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M שיא כל הזמנים: $ 0.009708 $ 0.009708 $ 0.009708 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.001561 $ 0.001561 $ 0.001561 למידע נוסף על Paddle Finance (PADD) מחיר

Paddle Finance (PADD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Paddle Finance (PADD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PADD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PADDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PADDטוקניומיקה, חקרו אתPADDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Paddle Finance (PADD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PADDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PADD עכשיו את היסטוריית המחירים!

PADD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PADD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PADD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PADDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

