Paddle Finance סֵמֶל

Paddle Finance מְחִיר(PADD)

1 PADD ל USDמחיר חי:

$0.001653
$0.001653$0.001653
0.00%1D
Paddle Finance (PADD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:30:49 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001645
$ 0.001645$ 0.001645
24 שעות נמוך
$ 0.001659
$ 0.001659$ 0.001659
גבוה 24 שעות

$ 0.001645
$ 0.001645$ 0.001645

$ 0.001659
$ 0.001659$ 0.001659

0.00%

0.00%

-12.08%

-12.08%

Paddle Finance (PADD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001653. במהלך 24 השעות האחרונות, PADD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001645 לבין שיא של $ 0.001659, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PADDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PADD השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paddle Finance (PADD) מידע שוק

$ 33.65K
$ 33.65K$ 33.65K

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

שווי השוק הנוכחי של Paddle Finance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 33.65K. ההיצע במחזור של PADD הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.65M.

Paddle Finance (PADD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Paddle Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.002308-58.27%
60 ימים$ -0.005765-77.72%
90 ימים$ -0.003347-66.94%
Paddle Finance שינוי מחיר היום

היום,PADD רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Paddle Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002308 (-58.27%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Paddle Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PADD ראה שינוי של $ -0.005765 (-77.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Paddle Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003347 (-66.94%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Paddle Finance (PADD)?

בדוק את Paddle Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPaddle Finance (PADD)

Paddle is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy.

Paddle Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Paddle Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPADD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Paddle Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPaddle Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Paddle Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Paddle Finance (PADD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Paddle Finance (PADD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Paddle Finance.

בדוק את Paddle Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Paddle Finance (PADD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Paddle Finance (PADD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PADD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Paddle Finance (PADD)

מחפש איך לקנותPaddle Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Paddle Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Paddle Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Paddle Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPaddle Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Paddle Finance

כמה שווה Paddle Finance (PADD) היום?
החי PADDהמחיר ב USD הוא 0.001653 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PADD ל USD?
המחיר הנוכחי של PADD ל USD הוא $ 0.001653. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Paddle Finance?
שווי השוק של PADD הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PADD?
ההיצע במחזור של PADD הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PADD?
‏‏PADD השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PADD?
PADD ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של PADD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PADD הוא $ 33.65K USD.
האם PADD יעלה השנה?
PADD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PADD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:30:49 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

