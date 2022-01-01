PAC PROJECT (PACOIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PAC PROJECT (PACOIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PAC PROJECT (PACOIN) מידע PAC Project is a comprehensive ecosystem built on web3 technologies, combines entertainment, educational, gaming and other useful services - AI Bot, Game Center with P2E mobile games, staking, Cryptocurrency exchange, NFT Marketplace, AR service and others. אתר רשמי: https://pac-project.com/ מסמך לבן: https://pac-project.com/whitepaper סייר בלוקים: https://scan.octa.space/token/0x760eE1038b54D5AdfeBbC9560Dd13F46a92D5b3a קנה PACOINעכשיו!

PAC PROJECT (PACOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PAC PROJECT (PACOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 73.07K $ 73.07K $ 73.07K ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 40.02M $ 40.02M $ 40.02M FDV (שווי מדולל מלא): $ 913.00K $ 913.00K $ 913.00K שיא כל הזמנים: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.001826 $ 0.001826 $ 0.001826 למידע נוסף על PAC PROJECT (PACOIN) מחיר

PAC PROJECT (PACOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PAC PROJECT (PACOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PACOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PACOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PACOINטוקניומיקה, חקרו אתPACOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PACOIN מעוניין להוסיף את PAC PROJECT (PACOIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PACOIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PACOIN ב-MEXC עכשיו!

PAC PROJECT (PACOIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PACOINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PACOIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

PACOIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PACOIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PACOIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PACOINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

