PAC PROJECT (PACOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001756. במהלך 24 השעות האחרונות, PACOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0017 לבין שיא של $ 0.001984, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PACOIN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +3.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
PAC PROJECT (PACOIN) מידע שוק
$ 70.27K
$ 440.34
$ 878.00K
40.02M
500,000,000
NONE
שווי השוק הנוכחי של PAC PROJECT הוא $ 70.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 440.34. ההיצע במחזור של PACOIN הוא 40.02M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 878.00K.
PAC PROJECT (PACOIN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של PAC PROJECTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00005593
+3.29%
30 ימים
$ -0.002232
-55.97%
60 ימים
$ -0.004029
-69.65%
90 ימים
$ -0.009274
-84.08%
PAC PROJECT שינוי מחיר היום
היום,PACOIN רשם שינוי של $ +0.00005593 (+3.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
PAC PROJECT שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002232 (-55.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
PAC PROJECT שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PACOIN ראה שינוי של $ -0.004029 (-69.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
PAC PROJECT שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.009274 (-84.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PAC PROJECT (PACOIN)?
PAC Project is a comprehensive ecosystem built on web3 technologies, combines entertainment, educational, gaming and other useful services - AI Bot, Game Center with P2E mobile games, staking, Cryptocurrency exchange, NFT Marketplace, AR service and others.
PAC Project is a comprehensive ecosystem built on web3 technologies, combines entertainment, educational, gaming and other useful services - AI Bot, Game Center with P2E mobile games, staking, Cryptocurrency exchange, NFT Marketplace, AR service and others.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPACOIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PAC PROJECTאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPAC PROJECT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
PAC PROJECTתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה PAC PROJECT (PACOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PAC PROJECT (PACOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PAC PROJECT.
הבנת הטוקנומיקה של PAC PROJECT (PACOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PACOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות PAC PROJECT (PACOIN)
מחפש איך לקנותPAC PROJECT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PAC PROJECTב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.