PAC PROJECT

PAC PROJECT מְחִיר(PACOIN)

1 PACOIN ל USD מחיר חי:

$0.001756
$0.001756$0.001756
+3.29% 1D
USD
PAC PROJECT (PACOIN) טבלת מחירים חיה
PAC PROJECT (PACOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017
24 שעות נמוך
$ 0.001984
$ 0.001984$ 0.001984
גבוה 24 שעות

$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017

$ 0.001984
$ 0.001984$ 0.001984

--
----

--
----

0.00%

+3.29%

-29.79%

-29.79%

PAC PROJECT (PACOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001756. במהלך 24 השעות האחרונות, PACOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0017 לבין שיא של $ 0.001984, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PACOIN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +3.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PAC PROJECT (PACOIN) מידע שוק

$ 70.27K
$ 70.27K$ 70.27K

$ 440.34
$ 440.34$ 440.34

$ 878.00K
$ 878.00K$ 878.00K

40.02M
40.02M 40.02M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

NONE

שווי השוק הנוכחי של PAC PROJECT הוא $ 70.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 440.34. ההיצע במחזור של PACOIN הוא 40.02M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 878.00K.

PAC PROJECT (PACOIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PAC PROJECTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00005593+3.29%
30 ימים$ -0.002232-55.97%
60 ימים$ -0.004029-69.65%
90 ימים$ -0.009274-84.08%
PAC PROJECT שינוי מחיר היום

היום,PACOIN רשם שינוי של $ +0.00005593 (+3.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PAC PROJECT שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002232 (-55.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PAC PROJECT שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PACOIN ראה שינוי של $ -0.004029 (-69.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PAC PROJECT שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.009274 (-84.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PAC PROJECT (PACOIN)?

בדוק את PAC PROJECT עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPAC PROJECT (PACOIN)

PAC Project is a comprehensive ecosystem built on web3 technologies, combines entertainment, educational, gaming and other useful services - AI Bot, Game Center with P2E mobile games, staking, Cryptocurrency exchange, NFT Marketplace, AR service and others.

PAC PROJECT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PAC PROJECTההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPACOIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PAC PROJECTאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPAC PROJECT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PAC PROJECTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PAC PROJECT (PACOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PAC PROJECT (PACOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PAC PROJECT.

בדוק את PAC PROJECT תחזית המחיר עכשיו‏!

PAC PROJECT (PACOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PAC PROJECT (PACOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PACOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PAC PROJECT (PACOIN)

מחפש איך לקנותPAC PROJECT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PAC PROJECTב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PACOIN למטבעות מקומיים

1 PAC PROJECT(PACOIN) ל VND
46.20914
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל AUD
A$0.00270424
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל GBP
0.00129944
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל EUR
0.0014926
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל USD
$0.001756
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל MYR
RM0.0073752
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל TRY
0.07197844
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל JPY
¥0.258132
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל ARS
ARS$2.319676
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל RUB
0.14151604
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל INR
0.15377292
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל IDR
Rp28.32257668
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל KRW
2.43550176
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל PHP
0.099653
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל EGP
￡E.0.08520112
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל BRL
R$0.00955264
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל CAD
C$0.00242328
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל BDT
0.21166824
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל NGN
2.68090276
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל COP
$7.024
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל ZAR
R.0.03078268
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל UAH
0.07192576
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל VES
Bs0.24584
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל CLP
$1.684004
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל PKR
Rs0.49380476
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל KZT
0.93552656
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל THB
฿0.05696464
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל TWD
NT$0.05350532
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל AED
د.إ0.00644452
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל CHF
Fr0.0014048
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל HKD
HK$0.01371436
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל AMD
֏0.66489184
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל MAD
.د.م0.01575132
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל MXN
$0.03273184
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל SAR
ريال0.006585
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל PLN
0.00639184
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל RON
лв0.00758592
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל SEK
kr0.01671712
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל BGN
лв0.00293252
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל HUF
Ft0.59646052
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל CZK
0.03682332
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל KWD
د.ك0.00053558
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל ILS
0.00593528
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל AOA
Kz1.60071692
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל BHD
.د.ب0.000662012
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל BMD
$0.001756
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל DKK
kr0.01120328
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל HNL
L0.04553308
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל MUR
0.08014384
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל NAD
$0.03069488
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל NOK
kr0.01775316
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל NZD
$0.0029852
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל PAB
B/.0.001756
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל PGK
K0.00734008
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל QAR
ر.ق0.00633916
1 PAC PROJECT(PACOIN) ל RSD
дин.0.1758634

PAC PROJECT מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PAC PROJECT, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPAC PROJECT הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PAC PROJECT

כמה שווה PAC PROJECT (PACOIN) היום?
החי PACOINהמחיר ב USD הוא 0.001756 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PACOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של PACOIN ל USD הוא $ 0.001756. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PAC PROJECT?
שווי השוק של PACOIN הוא $ 70.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PACOIN?
ההיצע במחזור של PACOIN הוא 40.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PACOIN?
‏‏PACOIN השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PACOIN?
PACOIN ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של PACOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PACOIN הוא $ 440.34 USD.
האם PACOIN יעלה השנה?
PACOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PACOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

