Ozone metaverse מחיר היום

מחיר Ozone metaverse (OZONAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00009897, עם שינוי של 4.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OZONAI ל USD הוא $ 0.00009897 לכל OZONAI.

Ozone metaverse כרגע מדורג במקום #6961 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 OZONAI. ב‑24 השעות האחרונות, OZONAI סחר בין $ 0.00009889 (נמוך) ל $ 0.00010544 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03447626727041513, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000030714406696367.

ביצועים לטווח קצר, OZONAI נע ב -4.70% בשעה האחרונה ו +15.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.46K.

Ozone metaverse (OZONAI) מידע שוק

דירוג No.6961 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 55.46K$ 55.46K $ 55.46K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 197.94K$ 197.94K $ 197.94K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 אספקה כוללת 801,810,225.66 801,810,225.66 801,810,225.66 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Ozone metaverse הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.46K. ההיצע במחזור של OZONAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 801810225.66. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.94K.