OpenZK Network (OZK) מידע OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK. אתר רשמי: https://www.openzk.net מסמך לבן: https://docs.openzk.net/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF קנה OZKעכשיו!

OpenZK Network (OZK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OpenZK Network (OZK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 14.25B $ 14.25B $ 14.25B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M שיא כל הזמנים: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 שפל כל הזמנים: $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 מחיר נוכחי: $ 0.0004107 $ 0.0004107 $ 0.0004107 למידע נוסף על OpenZK Network (OZK) מחיר

OpenZK Network (OZK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OpenZK Network (OZK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OZK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OZKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OZKטוקניומיקה, חקרו אתOZKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

OpenZK Network (OZK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OZKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OZK עכשיו את היסטוריית המחירים!

OZK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OZK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OZK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OZKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

