OpenZK Network סֵמֶל

OpenZK Network מְחִיר(OZK)

1 OZK ל USDמחיר חי:

$0.0004738
$0.0004738$0.0004738
-1.66%1D
USD
OpenZK Network (OZK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:03:19 (UTC+8)

OpenZK Network (OZK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0004027
$ 0.0004027$ 0.0004027
24 שעות נמוך
$ 0.000495
$ 0.000495$ 0.000495
גבוה 24 שעות

$ 0.0004027
$ 0.0004027$ 0.0004027

$ 0.000495
$ 0.000495$ 0.000495

$ 0.003354828182287013
$ 0.003354828182287013$ 0.003354828182287013

$ 0.000233196505601701
$ 0.000233196505601701$ 0.000233196505601701

-0.43%

-1.66%

+48.99%

+48.99%

OpenZK Network (OZK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004738. במהלך 24 השעות האחרונות, OZK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0004027 לבין שיא של $ 0.000495, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OZKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003354828182287013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000233196505601701.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OZK השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -1.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+48.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OpenZK Network (OZK) מידע שוק

No.4147

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.70K
$ 58.70K$ 58.70K

$ 7.11M
$ 7.11M$ 7.11M

0.00
0.00 0.00

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

14,250,000,000
14,250,000,000 14,250,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של OpenZK Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.70K. ההיצע במחזור של OZK הוא 0.00, עם היצע כולל של 14250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.11M.

OpenZK Network (OZK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של OpenZK Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000007998-1.66%
30 ימים$ +0.0000057+1.21%
60 ימים$ +0.0000635+15.47%
90 ימים$ -0.0002783-37.01%
OpenZK Network שינוי מחיר היום

היום,OZK רשם שינוי של $ -0.000007998 (-1.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

OpenZK Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000057 (+1.21%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

OpenZK Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OZK ראה שינוי של $ +0.0000635 (+15.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

OpenZK Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0002783 (-37.01%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של OpenZK Network (OZK)?

בדוק את OpenZK Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOpenZK Network (OZK)

OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.

OpenZK Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול OpenZK Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOZK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים OpenZK Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOpenZK Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

OpenZK Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OpenZK Network (OZK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OpenZK Network (OZK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OpenZK Network.

בדוק את OpenZK Network תחזית המחיר עכשיו‏!

OpenZK Network (OZK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OpenZK Network (OZK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OZK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות OpenZK Network (OZK)

מחפש איך לקנותOpenZK Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש OpenZK Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OpenZK Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של OpenZK Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOpenZK Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על OpenZK Network

כמה שווה OpenZK Network (OZK) היום?
החי OZKהמחיר ב USD הוא 0.0004738 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OZK ל USD?
המחיר הנוכחי של OZK ל USD הוא $ 0.0004738. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OpenZK Network?
שווי השוק של OZK הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OZK?
ההיצע במחזור של OZK הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OZK?
‏‏OZK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.003354828182287013 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OZK?
OZK ‏‏רשם מחירATL של 0.000233196505601701 USD.
מהו נפח המסחר של OZK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OZK הוא $ 58.70K USD.
האם OZK יעלה השנה?
OZK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OZK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:03:19 (UTC+8)

