Occidental Petroleum (OXYON) ניתוח טכני היום דף Occidental Petroleum הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של OXYON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Occidental Petroleum למטה. הירשם

Occidental Petroleum (OXYON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Occidental Petroleum זרימת הון זרימת נטו פנימה OXYONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.