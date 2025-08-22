עוד על ORFY

Ordify סֵמֶל

Ordify מְחִיר(ORFY)

1 ORFY ל USDמחיר חי:

$0.0095
$0.0095$0.0095
+8.20%1D
USD
Ordify (ORFY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:39:40 (UTC+8)

Ordify (ORFY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00865
$ 0.00865$ 0.00865
24 שעות נמוך
$ 0.01144
$ 0.01144$ 0.01144
גבוה 24 שעות

$ 0.00865
$ 0.00865$ 0.00865

$ 0.01144
$ 0.01144$ 0.01144

$ 1.2616700596362895
$ 1.2616700596362895$ 1.2616700596362895

$ 0.007341692536191892
$ 0.007341692536191892$ 0.007341692536191892

-0.43%

+8.20%

+20.61%

+20.61%

Ordify (ORFY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00948. במהלך 24 השעות האחרונות, ORFY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00865 לבין שיא של $ 0.01144, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORFYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2616700596362895, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.007341692536191892.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORFY השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, +8.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+20.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ordify (ORFY) מידע שוק

No.3881

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 70.06K
$ 70.06K$ 70.06K

$ 948.00K
$ 948.00K$ 948.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Ordify הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.06K. ההיצע במחזור של ORFY הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 948.00K.

Ordify (ORFY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ordifyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00072+8.20%
30 ימים$ -0.0021-18.14%
60 ימים$ -0.00428-31.11%
90 ימים$ -0.00562-37.22%
Ordify שינוי מחיר היום

היום,ORFY רשם שינוי של $ +0.00072 (+8.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ordify שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0021 (-18.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ordify שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ORFY ראה שינוי של $ -0.00428 (-31.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ordify שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00562 (-37.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ordify (ORFY)?

בדוק את Ordify עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOrdify (ORFY)

Ordify offers a suite of carefully crafted products designed to elevate your investment experience across multiple blockchain networks. This suite includes a Launchpad, Bridge, Wallet, and we're exploring the addition of more tools to further enhance the suite's functionality.

Ordify זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ordifyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקORFY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ordifyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOrdify לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ordifyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ordify (ORFY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ordify (ORFY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ordify.

בדוק את Ordify תחזית המחיר עכשיו‏!

Ordify (ORFY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ordify (ORFY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORFY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ordify (ORFY)

מחפש איך לקנותOrdify? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ordifyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ORFY למטבעות מקומיים

1 Ordify(ORFY) ל VND
249.4662
1 Ordify(ORFY) ל AUD
A$0.0145992
1 Ordify(ORFY) ל GBP
0.0070152
1 Ordify(ORFY) ל EUR
0.008058
1 Ordify(ORFY) ל USD
$0.00948
1 Ordify(ORFY) ל MYR
RM0.039816
1 Ordify(ORFY) ל TRY
0.38868
1 Ordify(ORFY) ל JPY
¥1.39356
1 Ordify(ORFY) ל ARS
ARS$12.52308
1 Ordify(ORFY) ל RUB
0.7663632
1 Ordify(ORFY) ל INR
0.829974
1 Ordify(ORFY) ל IDR
Rp152.9032044
1 Ordify(ORFY) ל KRW
13.1665824
1 Ordify(ORFY) ל PHP
0.5369472
1 Ordify(ORFY) ל EGP
￡E.0.4600644
1 Ordify(ORFY) ל BRL
R$0.0514764
1 Ordify(ORFY) ל CAD
C$0.0130824
1 Ordify(ORFY) ל BDT
1.1533368
1 Ordify(ORFY) ל NGN
14.495394
1 Ordify(ORFY) ל COP
$38.0722488
1 Ordify(ORFY) ל ZAR
R.0.1664688
1 Ordify(ORFY) ל UAH
0.392946
1 Ordify(ORFY) ל VES
Bs1.3272
1 Ordify(ORFY) ל CLP
$9.1008
1 Ordify(ORFY) ל PKR
Rs2.6877696
1 Ordify(ORFY) ל KZT
5.0721792
1 Ordify(ORFY) ל THB
฿0.3074364
1 Ordify(ORFY) ל TWD
NT$0.2890452
1 Ordify(ORFY) ל AED
د.إ0.0347916
1 Ordify(ORFY) ל CHF
Fr0.007584
1 Ordify(ORFY) ל HKD
HK$0.0740388
1 Ordify(ORFY) ל AMD
֏3.6293232
1 Ordify(ORFY) ל MAD
.د.م0.08532
1 Ordify(ORFY) ל MXN
$0.1766124
1 Ordify(ORFY) ל SAR
ريال0.03555
1 Ordify(ORFY) ל PLN
0.0345072
1 Ordify(ORFY) ל RON
лв0.0409536
1 Ordify(ORFY) ל SEK
kr0.0901548
1 Ordify(ORFY) ל BGN
лв0.0158316
1 Ordify(ORFY) ל HUF
Ft3.222252
1 Ordify(ORFY) ל CZK
0.1988904
1 Ordify(ORFY) ל KWD
د.ك0.0028914
1 Ordify(ORFY) ל ILS
0.0319476
1 Ordify(ORFY) ל AOA
Kz8.6416836
1 Ordify(ORFY) ל BHD
.د.ب0.00357396
1 Ordify(ORFY) ל BMD
$0.00948
1 Ordify(ORFY) ל DKK
kr0.0604824
1 Ordify(ORFY) ל HNL
L0.2481864
1 Ordify(ORFY) ל MUR
0.4326672
1 Ordify(ORFY) ל NAD
$0.1661844
1 Ordify(ORFY) ל NOK
kr0.0956532
1 Ordify(ORFY) ל NZD
$0.016116
1 Ordify(ORFY) ל PAB
B/.0.00948
1 Ordify(ORFY) ל PGK
K0.0400056
1 Ordify(ORFY) ל QAR
ر.ق0.0344124
1 Ordify(ORFY) ל RSD
дин.0.9492324

Ordify מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ordify, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOrdify הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ordify

כמה שווה Ordify (ORFY) היום?
החי ORFYהמחיר ב USD הוא 0.00948 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORFY ל USD?
המחיר הנוכחי של ORFY ל USD הוא $ 0.00948. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ordify?
שווי השוק של ORFY הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORFY?
ההיצע במחזור של ORFY הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORFY?
‏‏ORFY השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2616700596362895 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORFY?
ORFY ‏‏רשם מחירATL של 0.007341692536191892 USD.
מהו נפח המסחר של ORFY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORFY הוא $ 70.06K USD.
האם ORFY יעלה השנה?
ORFY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORFY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:39:40 (UTC+8)

