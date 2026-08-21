Opinion (OPN) ניתוח טכני היום דף Opinion הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של OPN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Opinion למטה. הירשם

Opinion (OPN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.05727 -- +20.21% -14.97% -67.28%

Opinion אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Opinion במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 2 קנה 9 ממוצעים נעים : מכור מכור 11 נייטרלי 0 קנה 3 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 2 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.05722 0.05721 R2 0.05721 0.05719 R1 0.05719 0.05719 PP 0.05718 0.05718 S1 0.05716 0.05716 S2 0.05715 0.05716 S3 0.05713 0.05715

Opinion אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.48M $1.00 M $2.48 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $1.16 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.19 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.05M קניות פעילות ל-7 ימים $3.07 M מכירות פעילות ל-7 ימים $3.12 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Opinion זרימת הון זרימת נטו פנימה OPNUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.03 M 0.06 2026-08-20 -$0.08 M 0.06 2026-08-19 -$0.22 M 0.06 2026-08-18 $0.13 M 0.06 2026-08-17 -$0.01 M 0.05 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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