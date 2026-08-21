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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Opinion, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Opinion, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Opinion (OPN) ניתוח טכני היום

Opinion (OPN) ניתוח טכני היום

דף Opinion הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של OPN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Opinion למטה.

Opinion (OPN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.05727--+20.21%-14.97%-67.28%
למידע נוסף על Opinion מחיר

Opinion אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Opinion במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 2
קנה 9
ממוצעים נעים:מכורמכור 11נייטרלי 0קנה 3
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 2קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.05722
0.05721
R2
0.05721
0.05719
R1
0.05719
0.05719
PP
0.05718
0.05718
S1
0.05716
0.05716
S2
0.05715
0.05716
S3
0.05713
0.05715

Opinion אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.48M
$1.00 M
$2.48 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.16 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.19 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$3.07 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$3.12 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Opinion זרימת הון

זרימת נטו פנימהOPNUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.03 M0.06
2026-08-20-$0.08 M0.06
2026-08-19-$0.22 M0.06
2026-08-18$0.13 M0.06
2026-08-17-$0.01 M0.05

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Opinion

סחור ב Opinion (OPN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Opinion מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTOPN
$0.05727
$0.05727$0.05727
+1.63%
1.11M (USDT)
/USDCOPN
$0.05733
$0.05733$0.05733
+1.88%
1.00M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

OPN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

OPN
OPN
USD
USD

1 OPN = 0.05727 USD

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