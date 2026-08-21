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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על OpenGradient, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על OpenGradient, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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OpenGradient (OPG) ניתוח טכני היום

OpenGradient (OPG) ניתוח טכני היום

דף OpenGradient הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של OPG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של OpenGradient למטה.

OpenGradient (OPG) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.10288--+13.07%-3.31%-52.18%
למידע נוסף על OpenGradient מחיר

OpenGradient אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של OpenGradient במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 13
נייטרלי 10
קנה 3
ממוצעים נעים:מכורמכור 6נייטרלי 6קנה 2
אינדיקטורים טכניים:מכירה חזקהמכור 7נייטרלי 4קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.103
0.1029
R2
0.1029
0.1029
R1
0.1029
0.1029
PP
0.1028
0.1028
S1
0.1028
0.1028
S2
0.1027
0.1028
S3
0.1027
0.1027

OpenGradient אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.26M
$1.92 M
$2.18 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.19 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.50 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.49 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

OpenGradient זרימת הון

זרימת נטו פנימהOPGUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.10
2026-08-20-$0.04 M0.10
2026-08-19$0.00 M0.10
2026-08-18$0.05 M0.10
2026-08-17-$0.05 M0.10

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב OpenGradient (OPG) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב OpenGradient מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTOPG
$0.10288
$0.10288$0.10288
+1.46%
785.33K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

OPG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

OPG
OPG
USD
USD

1 OPG = 0.10288 USD

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