OpenGradient (OPG) ניתוח טכני היום דף OpenGradient הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של OPG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של OpenGradient למטה. הירשם

OpenGradient (OPG) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.10288 -- +13.07% -3.31% -52.18%

OpenGradient אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של OpenGradient במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 10 קנה 3 ממוצעים נעים : מכור מכור 6 נייטרלי 6 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : מכירה חזקה מכור 7 נייטרלי 4 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.103 0.1029 R2 0.1029 0.1029 R1 0.1029 0.1029 PP 0.1028 0.1028 S1 0.1028 0.1028 S2 0.1027 0.1028 S3 0.1027 0.1027

OpenGradient אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.26M $1.92 M $2.18 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.16 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.19 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.50 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.49 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. OpenGradient זרימת הון זרימת נטו פנימה OPGUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.10 2026-08-20 -$0.04 M 0.10 2026-08-19 $0.00 M 0.10 2026-08-18 $0.05 M 0.10 2026-08-17 -$0.05 M 0.10 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב OpenGradient (OPG) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב OpenGradient מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT OPG $0.10288 $0.10288 $0.10288 +1.46% 785.33K (USDT) סַחַר