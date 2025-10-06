המחיר החי של ONTACT Protocolהיום הוא 0.00117 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת ONTP של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק ONTP בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.המחיר החי של ONTACT Protocolהיום הוא 0.00117 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת ONTP של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק ONTP בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.

1 ONTP ל USDמחיר חי:

$0.00117
$0.00117$0.00117
+13.59%1D
USD
ONTACT Protocol (ONTP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-10-17 22:49:30 (UTC+8)

ONTACT Protocol (ONTP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00079
$ 0.00079$ 0.00079
24 שעות נמוך
$ 0.00119
$ 0.00119$ 0.00119
גבוה 24 שעות

$ 0.00079
$ 0.00079$ 0.00079

$ 0.00119
$ 0.00119$ 0.00119

--
----

--
----

+0.86%

+13.59%

-5.65%

-5.65%

ONTACT Protocol (ONTP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00117. במהלך 24 השעות האחרונות, ONTP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00079 לבין שיא של $ 0.00119, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONTPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONTP השתנה ב +0.86% במהלך השעה האחרונה, +13.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ONTACT Protocol (ONTP) מידע שוק

--
----

$ 54.39K
$ 54.39K$ 54.39K

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

--
----

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של ONTACT Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.39K. ההיצע במחזור של ONTP הוא --, עם היצע כולל של 1900000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.22M.

ONTACT Protocol (ONTP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ONTACT Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00014+13.59%
30 ימים$ -0.00114-49.36%
60 ימים$ -0.00251-68.21%
90 ימים$ -0.00864-88.08%
ONTACT Protocol שינוי מחיר היום

היום,ONTP רשם שינוי של $ +0.00014 (+13.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ONTACT Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00114 (-49.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ONTACT Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ONTP ראה שינוי של $ -0.00251 (-68.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ONTACT Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00864 (-88.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ONTACT Protocol (ONTP)?

בדוק את ONTACT Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

ONTACT Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ONTACT Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקONTP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ONTACT Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךONTACT Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ONTACT Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ONTACT Protocol (ONTP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ONTACT Protocol (ONTP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ONTACT Protocol.

בדוק את ONTACT Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

ONTACT Protocol (ONTP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ONTACT Protocol (ONTP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ONTP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ONTACT Protocol (ONTP)

מחפש איך לקנותONTACT Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ONTACT Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ONTP למטבעות מקומיים

ONTACT Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ONTACT Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרONTACT Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ONTACT Protocol

כמה שווה ONTACT Protocol (ONTP) היום?
החי ONTPהמחיר ב USD הוא 0.00117 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ONTP ל USD?
המחיר הנוכחי של ONTP ל USD הוא $ 0.00117. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ONTACT Protocol?
שווי השוק של ONTP הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ONTP?
ההיצע במחזור של ONTP הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ONTP?
‏‏ONTP השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ONTP?
ONTP ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של ONTP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ONTP הוא $ 54.39K USD.
האם ONTP יעלה השנה?
ONTP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ONTP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-10-17 22:49:30 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

