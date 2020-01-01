Ondas Holdings (ONDSON) ניתוח טכני היום דף Ondas Holdings הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ONDSON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ondas Holdings למטה. הירשם

Ondas Holdings (ONDSON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Ondas Holdings זרימת הון זרימת נטו פנימה ONDSONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.