Ondo DeFAI (ONDOAI) מידע DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation. אתר רשמי: https://ondoai.org/ מסמך לבן: https://ondoai.gitbook.io/ondoai-whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xFA1b1f13080857Bf373de0De93970c96d2C29FD0 קנה ONDOAIעכשיו!

Ondo DeFAI (ONDOAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ondo DeFAI (ONDOAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 140.00K $ 140.00K $ 140.00K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 140.00K $ 140.00K $ 140.00K שיא כל הזמנים: $ 0.0098 $ 0.0098 $ 0.0098 שפל כל הזמנים: $ 0.000266271632180359 $ 0.000266271632180359 $ 0.000266271632180359 מחיר נוכחי: $ 0.00014 $ 0.00014 $ 0.00014 למידע נוסף על Ondo DeFAI (ONDOAI) מחיר

Ondo DeFAI (ONDOAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ondo DeFAI (ONDOAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ONDOAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ONDOAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ONDOAIטוקניומיקה, חקרו אתONDOAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ONDOAI מעוניין להוסיף את Ondo DeFAI (ONDOAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ONDOAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ONDOAI ב-MEXC עכשיו!

Ondo DeFAI (ONDOAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ONDOAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ONDOAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

ONDOAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ONDOAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ONDOAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ONDOAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

