מה זהOndo DeFAI (ONDOAI)

DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation.

Ondo DeFAI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ondo DeFAIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקONDOAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ondo DeFAIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOndo DeFAI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ondo DeFAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ondo DeFAI (ONDOAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ondo DeFAI (ONDOAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ondo DeFAI.

בדוק את Ondo DeFAI תחזית המחיר עכשיו‏!

Ondo DeFAI (ONDOAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ondo DeFAI (ONDOAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ONDOAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ondo DeFAI (ONDOAI)

מחפש איך לקנותOndo DeFAI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ondo DeFAIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ONDOAI למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Ondo DeFAI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ondo DeFAI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ondo DeFAI כמה שווה Ondo DeFAI (ONDOAI) היום? החי ONDOAIהמחיר ב USD הוא 0.0002 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ONDOAI ל USD? $ 0.0002 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ONDOAI ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Ondo DeFAI? שווי השוק של ONDOAI הוא $ 200.00K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ONDOAI? ההיצע במחזור של ONDOAI הוא 1.00B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ONDOAI? ‏‏ONDOAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00961633659193479 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ONDOAI? ONDOAI ‏‏רשם מחירATL של 0.000266271632180359 USD . מהו נפח המסחר של ONDOAI? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ONDOAI הוא $ 174.60 USD . האם ONDOAI יעלה השנה? ONDOAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ONDOAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

