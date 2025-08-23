עוד על ONDOAI

Ondo DeFAI (ONDOAI) טבלת מחירים חיה
Ondo DeFAI (ONDOAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000126
$ 0.000126$ 0.000126
24 שעות נמוך
$ 0.0002
$ 0.0002$ 0.0002
גבוה 24 שעות

$ 0.000126
$ 0.000126$ 0.000126

$ 0.0002
$ 0.0002$ 0.0002

$ 0.00961633659193479
$ 0.00961633659193479$ 0.00961633659193479

$ 0.000266271632180359
$ 0.000266271632180359$ 0.000266271632180359

+51.51%

+49.25%

-8.26%

-8.26%

Ondo DeFAI (ONDOAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002. במהלך 24 השעות האחרונות, ONDOAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000126 לבין שיא של $ 0.0002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONDOAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00961633659193479, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000266271632180359.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONDOAI השתנה ב +51.51% במהלך השעה האחרונה, +49.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ondo DeFAI (ONDOAI) מידע שוק

No.2617

$ 200.00K
$ 200.00K$ 200.00K

$ 174.60
$ 174.60$ 174.60

$ 200.00K
$ 200.00K$ 200.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Ondo DeFAI הוא $ 200.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 174.60. ההיצע במחזור של ONDOAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.00K.

Ondo DeFAI (ONDOAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ondo DeFAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000066+49.25%
30 ימים$ -0.000374-65.16%
60 ימים$ -0.000621-75.64%
90 ימים$ -0.000758-79.13%
Ondo DeFAI שינוי מחיר היום

היום,ONDOAI רשם שינוי של $ +0.000066 (+49.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ondo DeFAI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000374 (-65.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ondo DeFAI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ONDOAI ראה שינוי של $ -0.000621 (-75.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ondo DeFAI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000758 (-79.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ondo DeFAI (ONDOAI)?

בדוק את Ondo DeFAI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOndo DeFAI (ONDOAI)

DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation.

Ondo DeFAI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ondo DeFAIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקONDOAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ondo DeFAIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOndo DeFAI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ondo DeFAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ondo DeFAI (ONDOAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ondo DeFAI (ONDOAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ondo DeFAI.

בדוק את Ondo DeFAI תחזית המחיר עכשיו‏!

Ondo DeFAI (ONDOAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ondo DeFAI (ONDOAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ONDOAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ondo DeFAI (ONDOAI)

מחפש איך לקנותOndo DeFAI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ondo DeFAIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ONDOAI למטבעות מקומיים

Ondo DeFAI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ondo DeFAI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOndo DeFAI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ondo DeFAI

כמה שווה Ondo DeFAI (ONDOAI) היום?
החי ONDOAIהמחיר ב USD הוא 0.0002 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ONDOAI ל USD?
המחיר הנוכחי של ONDOAI ל USD הוא $ 0.0002. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ondo DeFAI?
שווי השוק של ONDOAI הוא $ 200.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ONDOAI?
ההיצע במחזור של ONDOAI הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ONDOAI?
‏‏ONDOAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00961633659193479 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ONDOAI?
ONDOAI ‏‏רשם מחירATL של 0.000266271632180359 USD.
מהו נפח המסחר של ONDOAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ONDOAI הוא $ 174.60 USD.
האם ONDOAI יעלה השנה?
ONDOAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ONDOAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

