Open Meta City סֵמֶל

Open Meta City מְחִיר(OMZ)

1 OMZ ל USDמחיר חי:

$0.0383
$0.0383$0.0383
-0.13%1D
USD
Open Meta City (OMZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:30:01 (UTC+8)

Open Meta City (OMZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03808
$ 0.03808$ 0.03808
24 שעות נמוך
$ 0.03852
$ 0.03852$ 0.03852
גבוה 24 שעות

$ 0.03808
$ 0.03808$ 0.03808

$ 0.03852
$ 0.03852$ 0.03852

$ 0.3095626418388605
$ 0.3095626418388605$ 0.3095626418388605

$ 0.024197755028998087
$ 0.024197755028998087$ 0.024197755028998087

+0.07%

-0.13%

-4.09%

-4.09%

Open Meta City (OMZ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0383. במהלך 24 השעות האחרונות, OMZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03808 לבין שיא של $ 0.03852, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3095626418388605, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.024197755028998087.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMZ השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Open Meta City (OMZ) מידע שוק

No.4356

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.57K
$ 53.57K$ 53.57K

$ 7.66M
$ 7.66M$ 7.66M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Open Meta City הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.57K. ההיצע במחזור של OMZ הוא 0.00, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.66M.

Open Meta City (OMZ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Open Meta Cityהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000499-0.13%
30 ימים$ -0.00175-4.37%
60 ימים$ -0.00228-5.62%
90 ימים$ -0.00188-4.68%
Open Meta City שינוי מחיר היום

היום,OMZ רשם שינוי של $ -0.0000499 (-0.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Open Meta City שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00175 (-4.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Open Meta City שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OMZ ראה שינוי של $ -0.00228 (-5.62%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Open Meta City שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00188 (-4.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Open Meta City (OMZ)?

בדוק את Open Meta City עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOpen Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Open Meta City זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Open Meta Cityההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOMZ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Open Meta Cityאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOpen Meta City לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Open Meta Cityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Open Meta City (OMZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Open Meta City (OMZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Open Meta City.

בדוק את Open Meta City תחזית המחיר עכשיו‏!

Open Meta City (OMZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Open Meta City (OMZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OMZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Open Meta City (OMZ)

מחפש איך לקנותOpen Meta City? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Open Meta Cityב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OMZ למטבעות מקומיים

Open Meta City מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Open Meta City, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOpen Meta City הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Open Meta City

כמה שווה Open Meta City (OMZ) היום?
החי OMZהמחיר ב USD הוא 0.0383 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OMZ ל USD?
המחיר הנוכחי של OMZ ל USD הוא $ 0.0383. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Open Meta City?
שווי השוק של OMZ הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OMZ?
ההיצע במחזור של OMZ הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OMZ?
‏‏OMZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3095626418388605 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OMZ?
OMZ ‏‏רשם מחירATL של 0.024197755028998087 USD.
מהו נפח המסחר של OMZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OMZ הוא $ 53.57K USD.
האם OMZ יעלה השנה?
OMZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OMZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:30:01 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

