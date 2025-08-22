מה זהOpen Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Open Meta City זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Open Meta Cityההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקOMZ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Open Meta Cityאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOpen Meta City לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Open Meta Cityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Open Meta City (OMZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Open Meta City (OMZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Open Meta City.

בדוק את Open Meta City תחזית המחיר עכשיו‏!

Open Meta City (OMZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Open Meta City (OMZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OMZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Open Meta City (OMZ)

מחפש איך לקנותOpen Meta City? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Open Meta Cityב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OMZ למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Open Meta City מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Open Meta City, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Open Meta City כמה שווה Open Meta City (OMZ) היום? החי OMZהמחיר ב USD הוא 0.0383 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי OMZ ל USD? $ 0.0383 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של OMZ ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Open Meta City? שווי השוק של OMZ הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של OMZ? ההיצע במחזור של OMZ הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OMZ? ‏‏OMZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3095626418388605 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OMZ? OMZ ‏‏רשם מחירATL של 0.024197755028998087 USD . מהו נפח המסחר של OMZ? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OMZ הוא $ 53.57K USD . האם OMZ יעלה השנה? OMZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OMZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

