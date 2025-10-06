OMNILABS מחיר היום

מחיר OMNILABS (OMNILABS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000000000000002166, עם שינוי של 48.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OMNILABS ל USD הוא $ 0.00000000000000002166 לכל OMNILABS.

OMNILABS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- OMNILABS. ב‑24 השעות האחרונות, OMNILABS סחר בין $ 0.00000000000000002 (נמוך) ל $ 0.000000000000000185 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, OMNILABS נע ב -1.33% בשעה האחרונה ו -99.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 596.83K.

OMNILABS (OMNILABS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 596.83K$ 596.83K $ 596.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של OMNILABS הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 596.83K. ההיצע במחזור של OMNILABS הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.