OMNIA Protocol (OMNIA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי OMNIA Protocol (OMNIA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.

OMNIA Protocol (OMNIA) מידע OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time. אתר רשמי: https://omniatech.io מסמך לבן: https://whitepaper.omniatech.io סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7 קנה OMNIAעכשיו!

OMNIA Protocol (OMNIA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OMNIA Protocol (OMNIA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 914.00K $ 914.00K $ 914.00K שיא כל הזמנים: $ 1.9103 $ 1.9103 $ 1.9103 שפל כל הזמנים: $ 0.009025418642014825 $ 0.009025418642014825 $ 0.009025418642014825 מחיר נוכחי: $ 0.00914 $ 0.00914 $ 0.00914 למידע נוסף על OMNIA Protocol (OMNIA) מחיר

OMNIA Protocol (OMNIA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OMNIA Protocol (OMNIA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OMNIA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OMNIAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OMNIAטוקניומיקה, חקרו אתOMNIAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OMNIA מעוניין להוסיף את OMNIA Protocol (OMNIA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OMNIA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OMNIA ב-MEXC עכשיו!

OMNIA Protocol (OMNIA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OMNIAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OMNIA עכשיו את היסטוריית המחירים!

OMNIA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OMNIA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OMNIA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OMNIAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

