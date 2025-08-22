עוד על OMNIA

OMNIA Protocol סֵמֶל

OMNIA Protocol מְחִיר(OMNIA)

1 OMNIA ל USDמחיר חי:

$0.00957
$0.00957$0.00957
-1.03%1D
USD
OMNIA Protocol (OMNIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:29:53 (UTC+8)

OMNIA Protocol (OMNIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00946
$ 0.00946$ 0.00946
24 שעות נמוך
$ 0.0097
$ 0.0097$ 0.0097
גבוה 24 שעות

$ 0.00946
$ 0.00946$ 0.00946

$ 0.0097
$ 0.0097$ 0.0097

$ 1.8747107834267112
$ 1.8747107834267112$ 1.8747107834267112

$ 0.009372340570761336
$ 0.009372340570761336$ 0.009372340570761336

0.00%

-1.03%

-9.29%

-9.29%

OMNIA Protocol (OMNIA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00957. במהלך 24 השעות האחרונות, OMNIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00946 לבין שיא של $ 0.0097, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMNIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.8747107834267112, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.009372340570761336.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMNIA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OMNIA Protocol (OMNIA) מידע שוק

No.4641

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 32.60K
$ 32.60K$ 32.60K

$ 957.00K
$ 957.00K$ 957.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של OMNIA Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.60K. ההיצע במחזור של OMNIA הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 957.00K.

OMNIA Protocol (OMNIA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של OMNIA Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000996-1.03%
30 ימים$ -0.00253-20.91%
60 ימים$ -0.00263-21.56%
90 ימים$ -0.01043-52.15%
OMNIA Protocol שינוי מחיר היום

היום,OMNIA רשם שינוי של $ -0.0000996 (-1.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

OMNIA Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00253 (-20.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

OMNIA Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OMNIA ראה שינוי של $ -0.00263 (-21.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

OMNIA Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01043 (-52.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של OMNIA Protocol (OMNIA)?

בדוק את OMNIA Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOMNIA Protocol (OMNIA)

OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.

OMNIA Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול OMNIA Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOMNIA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים OMNIA Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOMNIA Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

OMNIA Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OMNIA Protocol (OMNIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OMNIA Protocol (OMNIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OMNIA Protocol.

בדוק את OMNIA Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

OMNIA Protocol (OMNIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OMNIA Protocol (OMNIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OMNIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות OMNIA Protocol (OMNIA)

מחפש איך לקנותOMNIA Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש OMNIA Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OMNIA למטבעות מקומיים

OMNIA Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של OMNIA Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOMNIA Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על OMNIA Protocol

כמה שווה OMNIA Protocol (OMNIA) היום?
החי OMNIAהמחיר ב USD הוא 0.00957 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OMNIA ל USD?
המחיר הנוכחי של OMNIA ל USD הוא $ 0.00957. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OMNIA Protocol?
שווי השוק של OMNIA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OMNIA?
ההיצע במחזור של OMNIA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OMNIA?
‏‏OMNIA השיג מחיר שיא (ATH) של 1.8747107834267112 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OMNIA?
OMNIA ‏‏רשם מחירATL של 0.009372340570761336 USD.
מהו נפח המסחר של OMNIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OMNIA הוא $ 32.60K USD.
האם OMNIA יעלה השנה?
OMNIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OMNIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:29:53 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

