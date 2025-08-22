OMNIA Protocol (OMNIA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00957. במהלך 24 השעות האחרונות, OMNIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00946 לבין שיא של $ 0.0097, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMNIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.8747107834267112, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.009372340570761336.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMNIA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
OMNIA Protocol (OMNIA) מידע שוק
No.4641
$ 0.00
$ 0.00
$ 32.60K
$ 32.60K
$ 957.00K
$ 957.00K
0.00
0.00
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של OMNIA Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.60K. ההיצע במחזור של OMNIA הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 957.00K.
OMNIA Protocol (OMNIA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של OMNIA Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000996
-1.03%
30 ימים
$ -0.00253
-20.91%
60 ימים
$ -0.00263
-21.56%
90 ימים
$ -0.01043
-52.15%
OMNIA Protocol שינוי מחיר היום
היום,OMNIA רשם שינוי של $ -0.0000996 (-1.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
OMNIA Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00253 (-20.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
OMNIA Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OMNIA ראה שינוי של $ -0.00263 (-21.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
OMNIA Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01043 (-52.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.
OMNIA Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה OMNIA Protocol (OMNIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OMNIA Protocol (OMNIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OMNIA Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של OMNIA Protocol (OMNIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OMNIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
