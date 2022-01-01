Space Nation (OIK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Space Nation (OIK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Space Nation (OIK) מידע Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds. אתר רשמי: https://spacenation.online/ מסמך לבן: https://static.spacenation.online/assets/litepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7 קנה OIKעכשיו!

Space Nation (OIK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Space Nation (OIK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.84M $ 10.84M $ 10.84M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 216.89M $ 216.89M $ 216.89M FDV (שווי מדולל מלא): $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M שיא כל הזמנים: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 שפל כל הזמנים: $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 מחיר נוכחי: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 למידע נוסף על Space Nation (OIK) מחיר

Space Nation (OIK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Space Nation (OIK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OIK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OIKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OIKטוקניומיקה, חקרו אתOIKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OIK מעוניין להוסיף את Space Nation (OIK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OIK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OIK ב-MEXC עכשיו!

Space Nation (OIK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OIKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OIK עכשיו את היסטוריית המחירים!

OIK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OIK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OIK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OIKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

