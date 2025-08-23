Space Nation (OIK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05005. במהלך 24 השעות האחרונות, OIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04974 לבין שיא של $ 0.0502, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1858532899761135, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01431035188800632.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OIK השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Space Nation (OIK) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Space Nation הוא $ 10.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 67.16K. ההיצע במחזור של OIK הוא 216.89M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.05M.
Space Nation (OIK) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Space Nationהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00005
+0.10%
30 ימים
$ +0.0001
+0.20%
60 ימים
$ -0.02105
-29.61%
90 ימים
$ +0.00147
+3.02%
Space Nation שינוי מחיר היום
היום,OIK רשם שינוי של $ +0.00005 (+0.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Space Nation שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0001 (+0.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Space Nation שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OIK ראה שינוי של $ -0.02105 (-29.61%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Space Nation שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00147 (+3.02%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop.
At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.
Space Nation זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Space Nationההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
Space Nationתחזית מחיר (USD)
איך לקנות Space Nation (OIK)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.