Space Nation סֵמֶל

Space Nation מְחִיר(OIK)

Space Nation (OIK) טבלת מחירים חיה
Space Nation (OIK) מידע על מחיר (USD)

Space Nation (OIK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05005. במהלך 24 השעות האחרונות, OIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04974 לבין שיא של $ 0.0502, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1858532899761135, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01431035188800632.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OIK השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Space Nation (OIK) מידע שוק

$ 10.86M
$ 10.86M$ 10.86M

$ 67.16K
$ 67.16K$ 67.16K

$ 50.05M
$ 50.05M$ 50.05M

216.89M
216.89M 216.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.68%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Space Nation הוא $ 10.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 67.16K. ההיצע במחזור של OIK הוא 216.89M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.05M.

Space Nation (OIK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Space Nationהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00005+0.10%
30 ימים$ +0.0001+0.20%
60 ימים$ -0.02105-29.61%
90 ימים$ +0.00147+3.02%
Space Nation שינוי מחיר היום

היום,OIK רשם שינוי של $ +0.00005 (+0.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Space Nation שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0001 (+0.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Space Nation שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OIK ראה שינוי של $ -0.02105 (-29.61%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Space Nation שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00147 (+3.02%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Space Nation (OIK)?

בדוק את Space Nation עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSpace Nation (OIK)

Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.

Space Nation זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Space Nationההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOIK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים Space Nationאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSpace Nation לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Space Nationתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Space Nation (OIK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Space Nation (OIK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Space Nation.

בדוק את Space Nation תחזית המחיר עכשיו‏!

Space Nation (OIK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Space Nation (OIK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OIK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Space Nation (OIK)

מחפש איך לקנותSpace Nation? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Space Nationב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OIK למטבעות מקומיים

למובן מעמיק יותר של Space Nation, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Space Nation

כמה שווה Space Nation (OIK) היום?
החי OIKהמחיר ב USD הוא 0.05005 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OIK ל USD?
המחיר הנוכחי של OIK ל USD הוא $ 0.05005. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Space Nation?
שווי השוק של OIK הוא $ 10.86M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OIK?
ההיצע במחזור של OIK הוא 216.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OIK?
‏‏OIK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1858532899761135 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OIK?
OIK ‏‏רשם מחירATL של 0.01431035188800632 USD.
מהו נפח המסחר של OIK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OIK הוא $ 67.16K USD.
האם OIK יעלה השנה?
OIK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OIK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
