Oggy inu (OGGYETH) מידע Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world. אתר רשמי: https://oggyinu.com/ מסמך לבן: https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af קנה OGGYETHעכשיו!

Oggy inu (OGGYETH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Oggy inu (OGGYETH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 29.99K $ 29.99K $ 29.99K ההיצע הכולל: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B אספקה במחזור: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B FDV (שווי מדולל מלא): $ 62.58K $ 62.58K $ 62.58K שיא כל הזמנים: $ 0.00002336 $ 0.00002336 $ 0.00002336 שפל כל הזמנים: $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 מחיר נוכחי: $ 0.000000149 $ 0.000000149 $ 0.000000149 למידע נוסף על Oggy inu (OGGYETH) מחיר

Oggy inu (OGGYETH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Oggy inu (OGGYETH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OGGYETH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OGGYETHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OGGYETHטוקניומיקה, חקרו אתOGGYETHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OGGYETH מעוניין להוסיף את Oggy inu (OGGYETH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OGGYETH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OGGYETH ב-MEXC עכשיו!

Oggy inu (OGGYETH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OGGYETHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OGGYETH עכשיו את היסטוריית המחירים!

OGGYETH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OGGYETH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OGGYETH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OGGYETHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

