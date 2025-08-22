Oggy inu (OGGYETH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000001693. במהלך 24 השעות האחרונות, OGGYETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000001615 לבין שיא של $ 0.0000001693, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OGGYETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000029866130018522, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000055800536439.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OGGYETH השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +4.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Oggy inu (OGGYETH) מידע שוק
No.2899
$ 34.08K
$ 34.08K$ 34.08K
$ 2.98
$ 2.98$ 2.98
$ 71.11K
$ 71.11K$ 71.11K
201.27B
201.27B 201.27B
420,000,000,000
420,000,000,000 420,000,000,000
201,272,222,574.11108
201,272,222,574.11108 201,272,222,574.11108
47.92%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Oggy inu הוא $ 34.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.98. ההיצע במחזור של OGGYETH הוא 201.27B, עם היצע כולל של 201272222574.11108. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.11K.
Oggy inu (OGGYETH) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Oggy inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000000007785
+4.82%
30 ימים
$ -0.0000001256
-42.60%
60 ימים
$ +0.0000000702
+70.83%
90 ימים
$ -0.0000000107
-5.95%
Oggy inu שינוי מחיר היום
היום,OGGYETH רשם שינוי של $ +0.000000007785 (+4.82%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Oggy inu שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000001256 (-42.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Oggy inu שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OGGYETH ראה שינוי של $ +0.0000000702 (+70.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Oggy inu שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000107 (-5.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Oggy inu (OGGYETH)?
Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.
Oggy inu זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Oggy inuההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOggy inu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Oggy inuתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Oggy inu (OGGYETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Oggy inu (OGGYETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Oggy inu.
הבנת הטוקנומיקה של Oggy inu (OGGYETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OGGYETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Oggy inu (OGGYETH)
מחפש איך לקנותOggy inu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Oggy inuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.