Oggy inu סֵמֶל

Oggy inu מְחִיר(OGGYETH)

1 OGGYETH ל USDמחיר חי:

$0.0000001693
$0.0000001693
+4.82%1D
USD
Oggy inu (OGGYETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:38:39 (UTC+8)

Oggy inu (OGGYETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000001615
$ 0.0000001615
24 שעות נמוך
$ 0.0000001693
$ 0.0000001693
גבוה 24 שעות

$ 0.0000001615
$ 0.0000001615

$ 0.0000001693
$ 0.0000001693

$ 0.000029866130018522
$ 0.000029866130018522

$ 0.000000055800536439
$ 0.000000055800536439

0.00%

+4.82%

-0.42%

-0.42%

Oggy inu (OGGYETH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000001693. במהלך 24 השעות האחרונות, OGGYETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000001615 לבין שיא של $ 0.0000001693, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OGGYETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000029866130018522, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000055800536439.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OGGYETH השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +4.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oggy inu (OGGYETH) מידע שוק

No.2899

$ 34.08K
$ 34.08K

$ 2.98
$ 2.98

$ 71.11K
$ 71.11K

201.27B
201.27B

420,000,000,000
420,000,000,000

201,272,222,574.11108
201,272,222,574.11108

47.92%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Oggy inu הוא $ 34.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.98. ההיצע במחזור של OGGYETH הוא 201.27B, עם היצע כולל של 201272222574.11108. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.11K.

Oggy inu (OGGYETH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Oggy inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000000007785+4.82%
30 ימים$ -0.0000001256-42.60%
60 ימים$ +0.0000000702+70.83%
90 ימים$ -0.0000000107-5.95%
Oggy inu שינוי מחיר היום

היום,OGGYETH רשם שינוי של $ +0.000000007785 (+4.82%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Oggy inu שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000001256 (-42.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Oggy inu שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OGGYETH ראה שינוי של $ +0.0000000702 (+70.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Oggy inu שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000107 (-5.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Oggy inu (OGGYETH)?

בדוק את Oggy inu עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOggy inu (OGGYETH)

Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.

Oggy inu זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Oggy inuההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOGGYETH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Oggy inuאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOggy inu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Oggy inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Oggy inu (OGGYETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Oggy inu (OGGYETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Oggy inu.

בדוק את Oggy inu תחזית המחיר עכשיו‏!

Oggy inu (OGGYETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Oggy inu (OGGYETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OGGYETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Oggy inu (OGGYETH)

מחפש איך לקנותOggy inu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Oggy inuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OGGYETH למטבעות מקומיים

1 Oggy inu(OGGYETH) ל VND
0.0044551295
1 Oggy inu(OGGYETH) ל AUD
A$0.000000260722
1 Oggy inu(OGGYETH) ל GBP
0.000000125282
1 Oggy inu(OGGYETH) ל EUR
0.000000143905
1 Oggy inu(OGGYETH) ל USD
$0.0000001693
1 Oggy inu(OGGYETH) ל MYR
RM0.00000071106
1 Oggy inu(OGGYETH) ל TRY
0.0000069413
1 Oggy inu(OGGYETH) ל JPY
¥0.0000248871
1 Oggy inu(OGGYETH) ל ARS
ARS$0.0002236453
1 Oggy inu(OGGYETH) ל RUB
0.000013686212
1 Oggy inu(OGGYETH) ל INR
0.000014822215
1 Oggy inu(OGGYETH) ל IDR
Rp0.002730644779
1 Oggy inu(OGGYETH) ל KRW
0.000235137384
1 Oggy inu(OGGYETH) ל PHP
0.000009589152
1 Oggy inu(OGGYETH) ל EGP
￡E.0.000008216129
1 Oggy inu(OGGYETH) ל BRL
R$0.000000919299
1 Oggy inu(OGGYETH) ל CAD
C$0.000000233634
1 Oggy inu(OGGYETH) ל BDT
0.000020597038
1 Oggy inu(OGGYETH) ל NGN
0.000258868165
1 Oggy inu(OGGYETH) ל COP
$0.000679918958
1 Oggy inu(OGGYETH) ל ZAR
R.0.000002972908
1 Oggy inu(OGGYETH) ל UAH
0.000007017485
1 Oggy inu(OGGYETH) ל VES
Bs0.000023702
1 Oggy inu(OGGYETH) ל CLP
$0.000162528
1 Oggy inu(OGGYETH) ל PKR
Rs0.000047999936
1 Oggy inu(OGGYETH) ל KZT
0.000090582272
1 Oggy inu(OGGYETH) ל THB
฿0.000005490399
1 Oggy inu(OGGYETH) ל TWD
NT$0.000005161957
1 Oggy inu(OGGYETH) ל AED
د.إ0.000000621331
1 Oggy inu(OGGYETH) ל CHF
Fr0.00000013544
1 Oggy inu(OGGYETH) ל HKD
HK$0.000001322233
1 Oggy inu(OGGYETH) ל AMD
֏0.000064814812
1 Oggy inu(OGGYETH) ל MAD
.د.م0.0000015237
1 Oggy inu(OGGYETH) ל MXN
$0.000003154059
1 Oggy inu(OGGYETH) ל SAR
ريال0.000000634875
1 Oggy inu(OGGYETH) ל PLN
0.000000616252
1 Oggy inu(OGGYETH) ל RON
лв0.000000731376
1 Oggy inu(OGGYETH) ל SEK
kr0.000001610043
1 Oggy inu(OGGYETH) ל BGN
лв0.000000282731
1 Oggy inu(OGGYETH) ל HUF
Ft0.00005754507
1 Oggy inu(OGGYETH) ל CZK
0.000003551914
1 Oggy inu(OGGYETH) ל KWD
د.ك0.0000000516365
1 Oggy inu(OGGYETH) ל ILS
0.000000570541
1 Oggy inu(OGGYETH) ל AOA
Kz0.000154328801
1 Oggy inu(OGGYETH) ל BHD
.د.ب0.0000000638261
1 Oggy inu(OGGYETH) ל BMD
$0.0000001693
1 Oggy inu(OGGYETH) ל DKK
kr0.000001080134
1 Oggy inu(OGGYETH) ל HNL
L0.000004432274
1 Oggy inu(OGGYETH) ל MUR
0.000007726852
1 Oggy inu(OGGYETH) ל NAD
$0.000002967829
1 Oggy inu(OGGYETH) ל NOK
kr0.000001708237
1 Oggy inu(OGGYETH) ל NZD
$0.00000028781
1 Oggy inu(OGGYETH) ל PAB
B/.0.0000001693
1 Oggy inu(OGGYETH) ל PGK
K0.000000714446
1 Oggy inu(OGGYETH) ל QAR
ر.ق0.000000614559
1 Oggy inu(OGGYETH) ל RSD
дин.0.000016960474

Oggy inu מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Oggy inu, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOggy inu הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Oggy inu

כמה שווה Oggy inu (OGGYETH) היום?
החי OGGYETHהמחיר ב USD הוא 0.0000001693 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OGGYETH ל USD?
המחיר הנוכחי של OGGYETH ל USD הוא $ 0.0000001693. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Oggy inu?
שווי השוק של OGGYETH הוא $ 34.08K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OGGYETH?
ההיצע במחזור של OGGYETH הוא 201.27B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OGGYETH?
‏‏OGGYETH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000029866130018522 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OGGYETH?
OGGYETH ‏‏רשם מחירATL של 0.000000055800536439 USD.
מהו נפח המסחר של OGGYETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OGGYETH הוא $ 2.98 USD.
האם OGGYETH יעלה השנה?
OGGYETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OGGYETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:38:39 (UTC+8)

Oggy inu (OGGYETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

