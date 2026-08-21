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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על OneFootball Credits, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על OneFootball Credits, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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OneFootball Credits (OFC) ניתוח טכני היום

OneFootball Credits (OFC) ניתוח טכני היום

דף OneFootball Credits הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של OFC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של OneFootball Credits למטה.

OneFootball Credits (OFC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.008797---0.21%-17.41%-80.75%
למידע נוסף על OneFootball Credits מחיר

OneFootball Credits אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של OneFootball Credits במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 2
קנה 12
ממוצעים נעים:קנהמכור 5נייטרלי 0קנה 9
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.008773
0.008771
R2
0.008771
0.008769
R1
0.008768
0.008768
PP
0.008766
0.008766
S1
0.008763
0.008764
S2
0.008761
0.008763
S3
0.008758
0.008761

OneFootball Credits אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.07M
$1.34 M
$1.41 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.19 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.19 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.31 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.31 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

OneFootball Credits זרימת הון

זרימת נטו פנימהOFCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20$0.03 M0.01
2026-08-19$0.02 M0.01
2026-08-18$0.02 M0.01
2026-08-17$0.01 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על OneFootball Credits

סחור ב OneFootball Credits (OFC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב OneFootball Credits מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTOFC
$0.0088
$0.0088$0.0088
-0.80%
10.10M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

OFC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

OFC
OFC
USD
USD

1 OFC = 0.008797 USD

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