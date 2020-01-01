OnChainMetrics (OCMT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי OnChainMetrics (OCMT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

OnChainMetrics (OCMT) מידע OnChainMetrics is an AI-driven market intelligence platform that transforms blockchain data into actionable insights, empowering DeFi strategies with predictive analytics, risk management, and cross-chain liquidity mapping. אתר רשמי: https://www.onchainmetrics.org מסמך לבן: https://onchainmetrics.notion.site/OnChainMetrics-WhitePaper-1aef3e4ec08180a8a4dfcd02d0bd6437#1aef3e4ec081803db448eda283973c9f סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xd4D46a39e8341e26f56BEbDcaCC2894a1CD121eA#balances קנה OCMTעכשיו!

OnChainMetrics (OCMT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OnChainMetrics (OCMT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: -- -- -- אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): -- -- -- שיא כל הזמנים: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00000000000000000036 $ 0.00000000000000000036 $ 0.00000000000000000036 למידע נוסף על OnChainMetrics (OCMT) מחיר

OnChainMetrics (OCMT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OnChainMetrics (OCMT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OCMT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OCMTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OCMTטוקניומיקה, חקרו אתOCMTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OCMT מעוניין להוסיף את OnChainMetrics (OCMT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OCMT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OCMT ב-MEXC עכשיו!

OnChainMetrics (OCMT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OCMTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OCMT עכשיו את היסטוריית המחירים!

OCMT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OCMT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OCMT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OCMTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

