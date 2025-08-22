עוד על OCH

OCH מידע על מחיר

OCH מסמך לבן

OCH אתר רשמי

OCH טוקניומיקה

OCH תחזית מחיר

OCH היסטוריה

OCH מדריך קנייה

OCHממיר מטבעות לפיאט

OCH ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Orchai סֵמֶל

Orchai מְחִיר(OCH)

1 OCH ל USDמחיר חי:

$0.0448
$0.0448$0.0448
-7.24%1D
USD
Orchai (OCH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:29:09 (UTC+8)

Orchai (OCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0448
$ 0.0448$ 0.0448
24 שעות נמוך
$ 0.0498
$ 0.0498$ 0.0498
גבוה 24 שעות

$ 0.0448
$ 0.0448$ 0.0448

$ 0.0498
$ 0.0498$ 0.0498

$ 2.0351376309182774
$ 2.0351376309182774$ 2.0351376309182774

$ 0.03980542053345104
$ 0.03980542053345104$ 0.03980542053345104

-1.11%

-7.24%

-10.05%

-10.05%

Orchai (OCH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0448. במהלך 24 השעות האחרונות, OCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0448 לבין שיא של $ 0.0498, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0351376309182774, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03980542053345104.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCH השתנה ב -1.11% במהלך השעה האחרונה, -7.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Orchai (OCH) מידע שוק

No.4236

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 70.69K
$ 70.69K$ 70.69K

$ 896.00K
$ 896.00K$ 896.00K

0.00
0.00 0.00

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

0.00%

ORAI

שווי השוק הנוכחי של Orchai הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.69K. ההיצע במחזור של OCH הוא 0.00, עם היצע כולל של 20000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 896.00K.

Orchai (OCH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Orchaiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.003497-7.24%
30 ימים$ -0.0085-15.95%
60 ימים$ +0.0037+9.00%
90 ימים$ -0.0189-29.68%
Orchai שינוי מחיר היום

היום,OCH רשם שינוי של $ -0.003497 (-7.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Orchai שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0085 (-15.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Orchai שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OCH ראה שינוי של $ +0.0037 (+9.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Orchai שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0189 (-29.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Orchai (OCH)?

בדוק את Orchai עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOrchai (OCH)

Orchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms.

Orchai זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Orchaiההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOCH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Orchaiאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOrchai לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Orchaiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Orchai (OCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Orchai (OCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Orchai.

בדוק את Orchai תחזית המחיר עכשיו‏!

Orchai (OCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Orchai (OCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Orchai (OCH)

מחפש איך לקנותOrchai? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Orchaiב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OCH למטבעות מקומיים

1 Orchai(OCH) ל VND
1,178.912
1 Orchai(OCH) ל AUD
A$0.068544
1 Orchai(OCH) ל GBP
0.033152
1 Orchai(OCH) ל EUR
0.03808
1 Orchai(OCH) ל USD
$0.0448
1 Orchai(OCH) ל MYR
RM0.18816
1 Orchai(OCH) ל TRY
1.835904
1 Orchai(OCH) ל JPY
¥6.5856
1 Orchai(OCH) ל ARS
ARS$59.1808
1 Orchai(OCH) ל RUB
3.621632
1 Orchai(OCH) ל INR
3.92224
1 Orchai(OCH) ל IDR
Rp734.426112
1 Orchai(OCH) ל KRW
62.135808
1 Orchai(OCH) ל PHP
2.536576
1 Orchai(OCH) ל EGP
￡E.2.173248
1 Orchai(OCH) ל BRL
R$0.242816
1 Orchai(OCH) ל CAD
C$0.061824
1 Orchai(OCH) ל BDT
5.450368
1 Orchai(OCH) ל NGN
68.396608
1 Orchai(OCH) ל COP
$179.919488
1 Orchai(OCH) ל ZAR
R.0.785792
1 Orchai(OCH) ל UAH
1.85696
1 Orchai(OCH) ל VES
Bs6.272
1 Orchai(OCH) ל CLP
$42.9632
1 Orchai(OCH) ל PKR
Rs12.701696
1 Orchai(OCH) ל KZT
23.969792
1 Orchai(OCH) ל THB
฿1.452864
1 Orchai(OCH) ל TWD
NT$1.364608
1 Orchai(OCH) ל AED
د.إ0.164416
1 Orchai(OCH) ל CHF
Fr0.03584
1 Orchai(OCH) ל HKD
HK$0.349888
1 Orchai(OCH) ל AMD
֏17.105536
1 Orchai(OCH) ל MAD
.د.م0.4032
1 Orchai(OCH) ל MXN
$0.835072
1 Orchai(OCH) ל SAR
ريال0.168
1 Orchai(OCH) ל PLN
0.163072
1 Orchai(OCH) ל RON
лв0.193536
1 Orchai(OCH) ל SEK
kr0.426048
1 Orchai(OCH) ל BGN
лв0.074816
1 Orchai(OCH) ל HUF
Ft15.232896
1 Orchai(OCH) ל CZK
0.939904
1 Orchai(OCH) ל KWD
د.ك0.013664
1 Orchai(OCH) ל ILS
0.150976
1 Orchai(OCH) ל AOA
Kz40.838336
1 Orchai(OCH) ל BHD
.د.ب0.0168448
1 Orchai(OCH) ל BMD
$0.0448
1 Orchai(OCH) ל DKK
kr0.285824
1 Orchai(OCH) ל HNL
L1.172864
1 Orchai(OCH) ל MUR
2.044672
1 Orchai(OCH) ל NAD
$0.785344
1 Orchai(OCH) ל NOK
kr0.45248
1 Orchai(OCH) ל NZD
$0.07616
1 Orchai(OCH) ל PAB
B/.0.0448
1 Orchai(OCH) ל PGK
K0.189056
1 Orchai(OCH) ל QAR
ر.ق0.162624
1 Orchai(OCH) ל RSD
дин.4.48672

Orchai מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Orchai, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOrchai הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Orchai

כמה שווה Orchai (OCH) היום?
החי OCHהמחיר ב USD הוא 0.0448 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OCH ל USD?
המחיר הנוכחי של OCH ל USD הוא $ 0.0448. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Orchai?
שווי השוק של OCH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OCH?
ההיצע במחזור של OCH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OCH?
‏‏OCH השיג מחיר שיא (ATH) של 2.0351376309182774 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OCH?
OCH ‏‏רשם מחירATL של 0.03980542053345104 USD.
מהו נפח המסחר של OCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OCH הוא $ 70.69K USD.
האם OCH יעלה השנה?
OCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:29:09 (UTC+8)

Orchai (OCH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

OCH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

OCH
OCH
USD
USD

1 OCH = 0.0448 USD

מסחרOCH

USDTOCH
$0.0448
$0.0448$0.0448
-7.04%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד