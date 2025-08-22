עוד על NZC

Net Zero Climate סֵמֶל

Net Zero Climate מְחִיר(NZC)

1 NZC ל USDמחיר חי:

Net Zero Climate (NZC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:38:17 (UTC+8)

Net Zero Climate (NZC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.29%

+2.15%

+0.34%

+0.34%

Net Zero Climate (NZC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02038. במהלך 24 השעות האחרונות, NZC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01995 לבין שיא של $ 0.0204, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NZCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NZC השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, +2.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Net Zero Climate (NZC) מידע שוק

$ 308.55
$ 308.55$ 308.55

$ 101.90M
$ 101.90M$ 101.90M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Net Zero Climate הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 308.55. ההיצע במחזור של NZC הוא --, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.90M.

Net Zero Climate (NZC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Net Zero Climateהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0004289+2.15%
30 ימים$ +0.00001+0.04%
60 ימים$ -0.0001-0.49%
90 ימים$ +0.01536+305.97%
Net Zero Climate שינוי מחיר היום

היום,NZC רשם שינוי של $ +0.0004289 (+2.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Net Zero Climate שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00001 (+0.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Net Zero Climate שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NZC ראה שינוי של $ -0.0001 (-0.49%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Net Zero Climate שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01536 (+305.97%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Net Zero Climate (NZC)?

בדוק את Net Zero Climate עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNet Zero Climate (NZC)

As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.

Net Zero Climate זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Net Zero Climateההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNZC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Net Zero Climateאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNet Zero Climate לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Net Zero Climateתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Net Zero Climate (NZC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Net Zero Climate (NZC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Net Zero Climate.

בדוק את Net Zero Climate תחזית המחיר עכשיו‏!

Net Zero Climate (NZC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Net Zero Climate (NZC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NZC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Net Zero Climate (NZC)

מחפש איך לקנותNet Zero Climate? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Net Zero Climateב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NZC למטבעות מקומיים

Net Zero Climate מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Net Zero Climate, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNet Zero Climate הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Net Zero Climate

כמה שווה Net Zero Climate (NZC) היום?
החי NZCהמחיר ב USD הוא 0.02038 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NZC ל USD?
המחיר הנוכחי של NZC ל USD הוא $ 0.02038. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Net Zero Climate?
שווי השוק של NZC הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NZC?
ההיצע במחזור של NZC הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NZC?
‏‏NZC השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NZC?
NZC ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של NZC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NZC הוא $ 308.55 USD.
האם NZC יעלה השנה?
NZC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NZC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:38:17 (UTC+8)

Net Zero Climate (NZC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

