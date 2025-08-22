Net Zero Climate (NZC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02038. במהלך 24 השעות האחרונות, NZC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01995 לבין שיא של $ 0.0204, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NZCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NZC השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, +2.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Net Zero Climate (NZC) מידע שוק
--
----
$ 308.55
$ 308.55$ 308.55
$ 101.90M
$ 101.90M$ 101.90M
--
----
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של Net Zero Climate הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 308.55. ההיצע במחזור של NZC הוא --, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.90M.
Net Zero Climate (NZC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Net Zero Climateהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0004289
+2.15%
30 ימים
$ +0.00001
+0.04%
60 ימים
$ -0.0001
-0.49%
90 ימים
$ +0.01536
+305.97%
Net Zero Climate שינוי מחיר היום
היום,NZC רשם שינוי של $ +0.0004289 (+2.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Net Zero Climate שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00001 (+0.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Net Zero Climate שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NZC ראה שינוי של $ -0.0001 (-0.49%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Net Zero Climate שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01536 (+305.97%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Net Zero Climate (NZC)?
As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.
Net Zero Climateתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Net Zero Climate (NZC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Net Zero Climate (NZC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Net Zero Climate.
הבנת הטוקנומיקה של Net Zero Climate (NZC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NZC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
