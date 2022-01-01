Nyan Cat (NYAN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nyan Cat (NYAN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nyan Cat (NYAN) מידע סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CMx7yon2cLzHcXqgHsKJhuU3MmME6noWLQk2rAycBAGS

Nyan Cat (NYAN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nyan Cat (NYAN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: -- -- -- אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): -- -- -- שיא כל הזמנים: $ 0.013481 $ 0.013481 $ 0.013481 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0009855 $ 0.0009855 $ 0.0009855 למידע נוסף על Nyan Cat (NYAN) מחיר

Nyan Cat (NYAN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nyan Cat (NYAN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NYAN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NYANהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NYANטוקניומיקה, חקרו אתNYANהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NYAN מעוניין להוסיף את Nyan Cat (NYAN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NYAN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NYAN ב-MEXC עכשיו!

Nyan Cat (NYAN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NYANעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NYAN עכשיו את היסטוריית המחירים!

NYAN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NYAN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NYAN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NYANעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

