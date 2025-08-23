עוד על NYAN

Nyan Cat מְחִיר(NYAN)

$0.001152
$0.001152
-41.99%1D
Nyan Cat (NYAN) טבלת מחירים חיה
Nyan Cat (NYAN) מידע על מחיר (USD)

$ 0.001144
$ 0.001144$ 0.001144
$ 0.002011
$ 0.002011$ 0.002011
$ 0.001144
$ 0.001144$ 0.001144

$ 0.002011
$ 0.002011$ 0.002011

-0.26%

-41.99%

+8.78%

+8.78%

Nyan Cat (NYAN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001152. במהלך 24 השעות האחרונות, NYAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001144 לבין שיא של $ 0.002011, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NYANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NYAN השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -41.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nyan Cat (NYAN) מידע שוק

$ 65.66K
$ 65.66K$ 65.66K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

שווי השוק הנוכחי של Nyan Cat הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.66K. ההיצע במחזור של NYAN הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Nyan Cat (NYAN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Nyan Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000833865-41.99%
30 ימים$ -0.001848-61.60%
60 ימים$ -0.001848-61.60%
90 ימים$ -0.001848-61.60%
Nyan Cat שינוי מחיר היום

היום,NYAN רשם שינוי של $ -0.000833865 (-41.99%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Nyan Cat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001848 (-61.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Nyan Cat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NYAN ראה שינוי של $ -0.001848 (-61.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Nyan Cat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001848 (-61.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nyan Cat (NYAN)?

בדוק את Nyan Cat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNyan Cat (NYAN)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Nyan Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nyan Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNYAN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nyan Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNyan Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Nyan Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nyan Cat (NYAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nyan Cat (NYAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nyan Cat.

בדוק את Nyan Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

Nyan Cat (NYAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nyan Cat (NYAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NYAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Nyan Cat (NYAN)

מחפש איך לקנותNyan Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nyan Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

למובן מעמיק יותר של Nyan Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Nyan Cat

כמה שווה Nyan Cat (NYAN) היום?
החי NYANהמחיר ב USD הוא 0.001152 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NYAN ל USD?
המחיר הנוכחי של NYAN ל USD הוא $ 0.001152. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nyan Cat?
שווי השוק של NYAN הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NYAN?
ההיצע במחזור של NYAN הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NYAN?
‏‏NYAN השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NYAN?
NYAN ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של NYAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NYAN הוא $ 65.66K USD.
האם NYAN יעלה השנה?
NYAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NYAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:01:05 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

