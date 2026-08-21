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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על NEXPACE, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על NEXPACE, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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NEXPACE (NXPC) ניתוח טכני היום

NEXPACE (NXPC) ניתוח טכני היום

דף NEXPACE הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NXPC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של NEXPACE למטה.

NEXPACE (NXPC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.2113--+20.12%-13.30%-38.94%
למידע נוסף על NEXPACE מחיר

NEXPACE אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של NEXPACE במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 14
נייטרלי 3
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 11נייטרלי 1קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.2114
0.2114
R2
0.2114
0.2113
R1
0.2113
0.2113
PP
0.2113
0.2113
S1
0.2112
0.2112
S2
0.2112
0.2112
S3
0.2111
0.2112

NEXPACE אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.72M
$7.69 M
$9.40 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.25 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.25 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

NEXPACE זרימת הון

זרימת נטו פנימהNXPCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.21
2026-08-20$0.11 M0.21
2026-08-19$0.14 M0.21
2026-08-18$0.08 M0.21
2026-08-17$0.10 M0.21

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב NEXPACE (NXPC) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTNXPC
$0.2114
$0.2114$0.2114
-0.33%
299.89K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

NXPC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NXPC
NXPC
USD
USD

1 NXPC = 0.2113 USD

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