NEXPACE (NXPC) ניתוח טכני היום דף NEXPACE הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NXPC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של NEXPACE למטה. הירשם

NEXPACE (NXPC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.2113 -- +20.12% -13.30% -38.94%

NEXPACE אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של NEXPACE במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 14 נייטרלי 3 קנה 9 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 11 נייטרלי 1 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.2114 0.2114 R2 0.2114 0.2113 R1 0.2113 0.2113 PP 0.2113 0.2113 S1 0.2112 0.2112 S2 0.2112 0.2112 S3 0.2111 0.2112

NEXPACE אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.72M $7.69 M $9.40 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.03 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.25 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.25 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. NEXPACE זרימת הון זרימת נטו פנימה NXPCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.21 2026-08-20 $0.11 M 0.21 2026-08-19 $0.14 M 0.21 2026-08-18 $0.08 M 0.21 2026-08-17 $0.10 M 0.21 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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