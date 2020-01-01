NVIDIA xStock (NVDAX) ניתוח טכני היום דף NVIDIA xStock הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NVDAX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של NVIDIA xStock למטה. הירשם

NVIDIA xStock (NVDAX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

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