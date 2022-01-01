Nura Labs (NURA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nura Labs (NURA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nura Labs (NURA) מידע Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption. אתר רשמי: https://nura.gg/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x926759A8EaEcFADb5D8bdC7A9C7B193C5085F507 קנה NURAעכשיו!

שווי שוק: $ 1.02M
ההיצע הכולל: $ 10.00B
אספקה במחזור: $ 10.00B
FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.02M
שיא כל הזמנים: $ 0.002523
שפל כל הזמנים: $ 0.000087987128292223
מחיר נוכחי: $ 0.00010237

Nura Labs (NURA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nura Labs (NURA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NURA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NURAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NURAטוקניומיקה, חקרו אתNURAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

