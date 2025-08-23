עוד על NURA

Nura Labs סֵמֶל

Nura Labs מְחִיר(NURA)

1 NURA ל USDמחיר חי:

$0.00009761
-11.28%1D
USD
Nura Labs (NURA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:49:19 (UTC+8)

Nura Labs (NURA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000901
24 שעות נמוך
$ 0.00011007
גבוה 24 שעות

$ 0.0000901
$ 0.00011007
$ 0.002280932236681356
$ 0.000097796942709211
-4.95%

-11.28%

-13.03%

-13.03%

Nura Labs (NURA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000975. במהלך 24 השעות האחרונות, NURA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000901 לבין שיא של $ 0.00011007, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NURAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.002280932236681356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000097796942709211.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NURA השתנה ב -4.95% במהלך השעה האחרונה, -11.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nura Labs (NURA) מידע שוק

No.2101

$ 975.00K
$ 54.62K
$ 975.00K
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Nura Labs הוא $ 975.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.62K. ההיצע במחזור של NURA הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 975.00K.

Nura Labs (NURA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Nura Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000124103-11.28%
30 ימים$ -0.0000835-46.14%
60 ימים$ -0.0007635-88.68%
90 ימים$ -0.0004025-80.50%
Nura Labs שינוי מחיר היום

היום,NURA רשם שינוי של $ -0.0000124103 (-11.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Nura Labs שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000835 (-46.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Nura Labs שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NURA ראה שינוי של $ -0.0007635 (-88.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Nura Labs שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0004025 (-80.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nura Labs (NURA)?

בדוק את Nura Labs עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNura Labs (NURA)

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Nura Labs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nura Labsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNURA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nura Labsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNura Labs לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Nura Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nura Labs (NURA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nura Labs (NURA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nura Labs.

בדוק את Nura Labs תחזית המחיר עכשיו‏!

Nura Labs (NURA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nura Labs (NURA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NURA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Nura Labs (NURA)

מחפש איך לקנותNura Labs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nura Labsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NURA למטבעות מקומיים

1 Nura Labs(NURA) ל VND
2.5657125
1 Nura Labs(NURA) ל AUD
A$0.000149175
1 Nura Labs(NURA) ל GBP
0.00007215
1 Nura Labs(NURA) ל EUR
0.000082875
1 Nura Labs(NURA) ל USD
$0.0000975
1 Nura Labs(NURA) ל MYR
RM0.0004095
1 Nura Labs(NURA) ל TRY
0.0039975
1 Nura Labs(NURA) ל JPY
¥0.0143325
1 Nura Labs(NURA) ל ARS
ARS$0.129309375
1 Nura Labs(NURA) ל RUB
0.0078819
1 Nura Labs(NURA) ל INR
0.00853515
1 Nura Labs(NURA) ל IDR
Rp1.572580425
1 Nura Labs(NURA) ל KRW
0.1354158
1 Nura Labs(NURA) ל PHP
0.005523375
1 Nura Labs(NURA) ל EGP
￡E.0.0047307
1 Nura Labs(NURA) ל BRL
R$0.00052845
1 Nura Labs(NURA) ל CAD
C$0.00013455
1 Nura Labs(NURA) ל BDT
0.01186185
1 Nura Labs(NURA) ל NGN
0.149082375
1 Nura Labs(NURA) ל COP
$0.39
1 Nura Labs(NURA) ל ZAR
R.0.0017121
1 Nura Labs(NURA) ל UAH
0.004041375
1 Nura Labs(NURA) ל VES
Bs0.01365
1 Nura Labs(NURA) ל CLP
$0.0936
1 Nura Labs(NURA) ל PKR
Rs0.0276432
1 Nura Labs(NURA) ל KZT
0.0521664
1 Nura Labs(NURA) ל THB
฿0.003161925
1 Nura Labs(NURA) ל TWD
NT$0.0029718
1 Nura Labs(NURA) ל AED
د.إ0.000357825
1 Nura Labs(NURA) ל CHF
Fr0.000078
1 Nura Labs(NURA) ל HKD
HK$0.000761475
1 Nura Labs(NURA) ל AMD
֏0.0373269
1 Nura Labs(NURA) ל MAD
.د.م0.0008775
1 Nura Labs(NURA) ל MXN
$0.001814475
1 Nura Labs(NURA) ל SAR
ريال0.000365625
1 Nura Labs(NURA) ל PLN
0.0003549
1 Nura Labs(NURA) ל RON
лв0.000420225
1 Nura Labs(NURA) ל SEK
kr0.0009282
1 Nura Labs(NURA) ל BGN
лв0.000162825
1 Nura Labs(NURA) ל HUF
Ft0.03312855
1 Nura Labs(NURA) ל CZK
0.00204555
1 Nura Labs(NURA) ל KWD
د.ك0.0000297375
1 Nura Labs(NURA) ל ILS
0.000328575
1 Nura Labs(NURA) ל AOA
Kz0.088878075
1 Nura Labs(NURA) ל BHD
.د.ب0.0000367575
1 Nura Labs(NURA) ל BMD
$0.0000975
1 Nura Labs(NURA) ל DKK
kr0.000621075
1 Nura Labs(NURA) ל HNL
L0.00255255
1 Nura Labs(NURA) ל MUR
0.0044499
1 Nura Labs(NURA) ל NAD
$0.001709175
1 Nura Labs(NURA) ל NOK
kr0.0009828
1 Nura Labs(NURA) ל NZD
$0.00016575
1 Nura Labs(NURA) ל PAB
B/.0.0000975
1 Nura Labs(NURA) ל PGK
K0.00041145
1 Nura Labs(NURA) ל QAR
ر.ق0.000353925
1 Nura Labs(NURA) ל RSD
дин.0.009764625

Nura Labs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nura Labs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרNura Labs הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Nura Labs

כמה שווה Nura Labs (NURA) היום?
החי NURAהמחיר ב USD הוא 0.0000975 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NURA ל USD?
המחיר הנוכחי של NURA ל USD הוא $ 0.0000975. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nura Labs?
שווי השוק של NURA הוא $ 975.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NURA?
ההיצע במחזור של NURA הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NURA?
‏‏NURA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.002280932236681356 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NURA?
NURA ‏‏רשם מחירATL של 0.000097796942709211 USD.
מהו נפח המסחר של NURA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NURA הוא $ 54.62K USD.
האם NURA יעלה השנה?
NURA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NURA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
