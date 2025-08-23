מה זהNura Labs (NURA)

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Nura Labs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



Nura Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nura Labs (NURA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nura Labs (NURA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nura Labs.

Nura Labs (NURA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nura Labs (NURA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NURA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Nura Labs (NURA)

מחפש איך לקנותNura Labs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nura Labsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NURA למטבעות מקומיים

Nura Labs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nura Labs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Nura Labs כמה שווה Nura Labs (NURA) היום? החי NURAהמחיר ב USD הוא 0.0000975 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי NURA ל USD? $ 0.0000975 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של NURA ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Nura Labs? שווי השוק של NURA הוא $ 975.00K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של NURA? ההיצע במחזור של NURA הוא 10.00B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NURA? ‏‏NURA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.002280932236681356 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NURA? NURA ‏‏רשם מחירATL של 0.000097796942709211 USD . מהו נפח המסחר של NURA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NURA הוא $ 54.62K USD . האם NURA יעלה השנה? NURA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NURA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Nura Labs (NURA) עדכונים חשובים מהתעשייה

