Nura Labs (NURA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000975. במהלך 24 השעות האחרונות, NURA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000901 לבין שיא של $ 0.00011007, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NURAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.002280932236681356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000097796942709211.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NURA השתנה ב -4.95% במהלך השעה האחרונה, -11.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Nura Labs (NURA) מידע שוק
$ 975.00K
$ 975.00K
$ 54.62K
$ 54.62K
$ 975.00K
$ 975.00K
10.00B
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Nura Labs הוא $ 975.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.62K. ההיצע במחזור של NURA הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 975.00K.
Nura Labs (NURA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Nura Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000124103
-11.28%
30 ימים
$ -0.0000835
-46.14%
60 ימים
$ -0.0007635
-88.68%
90 ימים
$ -0.0004025
-80.50%
Nura Labs שינוי מחיר היום
היום,NURA רשם שינוי של $ -0.0000124103 (-11.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Nura Labs שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000835 (-46.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Nura Labs שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NURA ראה שינוי של $ -0.0007635 (-88.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Nura Labs שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0004025 (-80.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nura Labs (NURA)?
Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.
Nura Labsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Nura Labs (NURA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nura Labs (NURA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nura Labs.
הבנת הטוקנומיקה של Nura Labs (NURA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NURA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Nura Labs (NURA)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.