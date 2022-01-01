NovaTrade RWA (NRWA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NovaTrade RWA (NRWA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NovaTrade RWA (NRWA) מידע NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX. אתר רשמי: https://novatrade.co/ מסמך לבן: https://nova-trade.gitbook.io/nova-trade סייר בלוקים: https://solscan.io/token/4TaPWMayyuitBGehGUsTe4GY8FXe7i3SN39yaqaf1MYP קנה NRWAעכשיו!

NovaTrade RWA (NRWA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NovaTrade RWA (NRWA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.62B $ 5.62B $ 5.62B שיא כל הזמנים: $ 84.99998 $ 84.99998 $ 84.99998 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 5.10528 $ 5.10528 $ 5.10528 למידע נוסף על NovaTrade RWA (NRWA) מחיר

NovaTrade RWA (NRWA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NovaTrade RWA (NRWA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NRWA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NRWAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NRWAטוקניומיקה, חקרו אתNRWAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NRWA מעוניין להוסיף את NovaTrade RWA (NRWA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NRWA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NRWA ב-MEXC עכשיו!

NovaTrade RWA (NRWA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NRWAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NRWA עכשיו את היסטוריית המחירים!

NRWA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NRWA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NRWA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NRWAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

