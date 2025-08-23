מה זהNovaTrade RWA (NRWA)

NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX.

NovaTrade RWA (NRWA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NovaTrade RWA (NRWA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NRWA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

NovaTrade RWA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NovaTrade RWA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NovaTrade RWA כמה שווה NovaTrade RWA (NRWA) היום? החי NRWAהמחיר ב USD הוא 4.5474 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי NRWA ל USD? $ 4.5474 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של NRWA ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של NovaTrade RWA? שווי השוק של NRWA הוא -- USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של NRWA? ההיצע במחזור של NRWA הוא -- USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NRWA? ‏‏NRWA השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NRWA? NRWA ‏‏רשם מחירATL של -- USD . מהו נפח המסחר של NRWA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NRWA הוא $ 3.02M USD . האם NRWA יעלה השנה? NRWA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NRWA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

