NovaTrade RWA סֵמֶל

NovaTrade RWA מְחִיר(NRWA)

NovaTrade RWA (NRWA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:49:12 (UTC+8)

NovaTrade RWA (NRWA) מידע על מחיר (USD)

NovaTrade RWA (NRWA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 4.5474. במהלך 24 השעות האחרונות, NRWA נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.22829 לבין שיא של $ 4.6897, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NRWAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NRWA השתנה ב -2.09% במהלך השעה האחרונה, +6.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NovaTrade RWA (NRWA) מידע שוק

SOL

שווי השוק הנוכחי של NovaTrade RWA הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.02M. ההיצע במחזור של NRWA הוא --, עם היצע כולל של 1100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.00B.

NovaTrade RWA (NRWA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NovaTrade RWAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.2827465+6.63%
30 ימים$ -1.65038-26.63%
60 ימים$ +0.28768+6.75%
90 ימים$ +4.5419+82,580.00%
NovaTrade RWA שינוי מחיר היום

היום,NRWA רשם שינוי של $ +0.2827465 (+6.63%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NovaTrade RWA שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.65038 (-26.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NovaTrade RWA שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NRWA ראה שינוי של $ +0.28768 (+6.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NovaTrade RWA שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +4.5419 (+82,580.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NovaTrade RWA (NRWA)?

בדוק את NovaTrade RWA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNovaTrade RWA (NRWA)

NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX.

NovaTrade RWA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NovaTrade RWAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNRWA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NovaTrade RWAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNovaTrade RWA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NovaTrade RWAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NovaTrade RWA (NRWA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NovaTrade RWA (NRWA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NovaTrade RWA.

בדוק את NovaTrade RWA תחזית המחיר עכשיו‏!

NovaTrade RWA (NRWA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NovaTrade RWA (NRWA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NRWA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NovaTrade RWA (NRWA)

מחפש איך לקנותNovaTrade RWA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NovaTrade RWAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NovaTrade RWA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NovaTrade RWA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNovaTrade RWA הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NovaTrade RWA

כמה שווה NovaTrade RWA (NRWA) היום?
החי NRWAהמחיר ב USD הוא 4.5474 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NRWA ל USD?
המחיר הנוכחי של NRWA ל USD הוא $ 4.5474. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NovaTrade RWA?
שווי השוק של NRWA הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NRWA?
ההיצע במחזור של NRWA הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NRWA?
‏‏NRWA השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NRWA?
NRWA ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של NRWA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NRWA הוא $ 3.02M USD.
האם NRWA יעלה השנה?
NRWA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NRWA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

