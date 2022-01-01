NOTMEME Agent (NOTMEME) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NOTMEME Agent (NOTMEME), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NOTMEME Agent (NOTMEME) מידע AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded. אתר רשמי: https://notmemeagent.ai/ מסמך לבן: https://notmemeagent.ai/NOTMEME_white_paper.txt סייר בלוקים: https://explorer.solana.com/address/NotMMjBCRGKg1eTZMhiYFbfGJNLj2ZHt6k4fZqchA35 קנה NOTMEMEעכשיו!

NOTMEME Agent (NOTMEME) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NOTMEME Agent (NOTMEME), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 49.90K $ 49.90K $ 49.90K שיא כל הזמנים: $ 0.00006054 $ 0.00006054 $ 0.00006054 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.000000499 $ 0.000000499 $ 0.000000499 למידע נוסף על NOTMEME Agent (NOTMEME) מחיר

NOTMEME Agent (NOTMEME) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NOTMEME Agent (NOTMEME) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NOTMEME אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NOTMEMEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NOTMEMEטוקניומיקה, חקרו אתNOTMEMEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

NOTMEME Agent (NOTMEME) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NOTMEMEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NOTMEME עכשיו את היסטוריית המחירים!

