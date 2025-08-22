NOTMEME Agent (NOTMEME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000521. במהלך 24 השעות האחרונות, NOTMEME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000521 לבין שיא של $ 0.000000533, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOTMEMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOTMEME השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
NOTMEME Agent (NOTMEME) מידע שוק
$ 7.49
$ 7.49
$ 52.10K
$ 52.10K
100,000,000,000
100,000,000,000
SOL
שווי השוק הנוכחי של NOTMEME Agent הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.49. ההיצע במחזור של NOTMEME הוא --, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.10K.
NOTMEME Agent (NOTMEME) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של NOTMEME Agentהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000001199
-2.25%
30 ימים
$ -0.000000226
-30.26%
60 ימים
$ -0.000009479
-94.79%
90 ימים
$ -0.000009479
-94.79%
NOTMEME Agent שינוי מחיר היום
היום,NOTMEME רשם שינוי של $ -0.00000001199 (-2.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
NOTMEME Agent שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000226 (-30.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
NOTMEME Agent שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NOTMEME ראה שינוי של $ -0.000009479 (-94.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
NOTMEME Agent שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000009479 (-94.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NOTMEME Agent (NOTMEME)?
AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded.
NOTMEME Agentתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה NOTMEME Agent (NOTMEME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NOTMEME Agent (NOTMEME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NOTMEME Agent.
הבנת הטוקנומיקה של NOTMEME Agent (NOTMEME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOTMEME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
