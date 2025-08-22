עוד על NOTMEME

NOTMEME מידע על מחיר

NOTMEME מסמך לבן

NOTMEME אתר רשמי

NOTMEME טוקניומיקה

NOTMEME תחזית מחיר

NOTMEME היסטוריה

NOTMEME מדריך קנייה

NOTMEMEממיר מטבעות לפיאט

NOTMEME ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

NOTMEME Agent סֵמֶל

NOTMEME Agent מְחִיר(NOTMEME)

1 NOTMEME ל USDמחיר חי:

$0.000000521
$0.000000521$0.000000521
-2.25%1D
USD
NOTMEME Agent (NOTMEME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:27:53 (UTC+8)

NOTMEME Agent (NOTMEME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000000521
$ 0.000000521$ 0.000000521
24 שעות נמוך
$ 0.000000533
$ 0.000000533$ 0.000000533
גבוה 24 שעות

$ 0.000000521
$ 0.000000521$ 0.000000521

$ 0.000000533
$ 0.000000533$ 0.000000533

--
----

--
----

0.00%

-2.25%

-15.43%

-15.43%

NOTMEME Agent (NOTMEME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000521. במהלך 24 השעות האחרונות, NOTMEME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000521 לבין שיא של $ 0.000000533, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOTMEMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOTMEME השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NOTMEME Agent (NOTMEME) מידע שוק

--
----

$ 7.49
$ 7.49$ 7.49

$ 52.10K
$ 52.10K$ 52.10K

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

SOL

שווי השוק הנוכחי של NOTMEME Agent הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.49. ההיצע במחזור של NOTMEME הוא --, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.10K.

NOTMEME Agent (NOTMEME) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NOTMEME Agentהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000001199-2.25%
30 ימים$ -0.000000226-30.26%
60 ימים$ -0.000009479-94.79%
90 ימים$ -0.000009479-94.79%
NOTMEME Agent שינוי מחיר היום

היום,NOTMEME רשם שינוי של $ -0.00000001199 (-2.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NOTMEME Agent שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000226 (-30.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NOTMEME Agent שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NOTMEME ראה שינוי של $ -0.000009479 (-94.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NOTMEME Agent שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000009479 (-94.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NOTMEME Agent (NOTMEME)?

בדוק את NOTMEME Agent עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNOTMEME Agent (NOTMEME)

AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded.

NOTMEME Agent זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NOTMEME Agentההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNOTMEME את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NOTMEME Agentאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNOTMEME Agent לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NOTMEME Agentתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NOTMEME Agent (NOTMEME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NOTMEME Agent (NOTMEME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NOTMEME Agent.

בדוק את NOTMEME Agent תחזית המחיר עכשיו‏!

NOTMEME Agent (NOTMEME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NOTMEME Agent (NOTMEME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOTMEME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NOTMEME Agent (NOTMEME)

מחפש איך לקנותNOTMEME Agent? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NOTMEME Agentב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NOTMEME למטבעות מקומיים

1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל VND
0.013710115
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל AUD
A$0.00000079713
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל GBP
0.00000038554
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל EUR
0.00000044285
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל USD
$0.000000521
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל MYR
RM0.0000021882
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל TRY
0.00002135058
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל JPY
¥0.000076587
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל ARS
ARS$0.000688241
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל RUB
0.00004211764
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל INR
0.00004561355
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל IDR
Rp0.00854098224
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל KRW
0.00072260616
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל PHP
0.00002949902
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל EGP
￡E.0.00002527371
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל BRL
R$0.00000282382
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל CAD
C$0.00000071898
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל BDT
0.00006338486
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל NGN
0.00079541591
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל COP
$0.00209236726
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל ZAR
R.0.00000913834
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל UAH
0.00002159545
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל VES
Bs0.00007294
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל CLP
$0.000499639
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל PKR
Rs0.00014771392
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל KZT
0.00027875584
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל THB
฿0.00001689603
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל TWD
NT$0.00001586966
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל AED
د.إ0.00000191207
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל CHF
Fr0.0000004168
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל HKD
HK$0.00000406901
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל AMD
֏0.00019892822
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל MAD
.د.م0.000004689
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל MXN
$0.00000971144
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל SAR
ريال0.00000195375
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל PLN
0.00000189644
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל RON
лв0.00000225072
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל SEK
kr0.00000495471
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל BGN
лв0.00000087007
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל HUF
Ft0.00017715042
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל CZK
0.00001093058
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל KWD
د.ك0.000000158905
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל ILS
0.00000175577
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל AOA
Kz0.00047492797
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל BHD
.د.ب0.000000195896
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל BMD
$0.000000521
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל DKK
kr0.00000332398
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל HNL
L0.00001363978
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל MUR
0.00002377844
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל NAD
$0.00000913313
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל NOK
kr0.0000052621
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל NZD
$0.0000008857
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל PAB
B/.0.000000521
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל PGK
K0.00000219862
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל QAR
ر.ق0.00000189123
1 NOTMEME Agent(NOTMEME) ל RSD
дин.0.00005217815

NOTMEME Agent מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NOTMEME Agent, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNOTMEME Agent הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NOTMEME Agent

כמה שווה NOTMEME Agent (NOTMEME) היום?
החי NOTMEMEהמחיר ב USD הוא 0.000000521 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOTMEME ל USD?
המחיר הנוכחי של NOTMEME ל USD הוא $ 0.000000521. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NOTMEME Agent?
שווי השוק של NOTMEME הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOTMEME?
ההיצע במחזור של NOTMEME הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOTMEME?
‏‏NOTMEME השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOTMEME?
NOTMEME ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של NOTMEME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOTMEME הוא $ 7.49 USD.
האם NOTMEME יעלה השנה?
NOTMEME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOTMEME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:27:53 (UTC+8)

NOTMEME Agent (NOTMEME) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

NOTMEME-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NOTMEME
NOTMEME
USD
USD

1 NOTMEME = 0.00000 USD

מסחרNOTMEME

USDTNOTMEME
$0.000000521
$0.000000521$0.000000521
-2.25%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד