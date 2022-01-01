Blast Royale (NOOB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Blast Royale (NOOB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Blast Royale (NOOB) מידע Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs. אתר רשמי: https://www.blastroyale.com/ מסמך לבן: https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c קנה NOOBעכשיו!

Blast Royale (NOOB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Blast Royale (NOOB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 512.00M $ 512.00M $ 512.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 44.69K $ 44.69K $ 44.69K שיא כל הזמנים: $ 0.13998 $ 0.13998 $ 0.13998 שפל כל הזמנים: $ 0.000052509573322188 $ 0.000052509573322188 $ 0.000052509573322188 מחיר נוכחי: $ 0.00008728 $ 0.00008728 $ 0.00008728 למידע נוסף על Blast Royale (NOOB) מחיר

Blast Royale (NOOB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Blast Royale (NOOB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NOOB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NOOBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NOOBטוקניומיקה, חקרו אתNOOBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NOOB מעוניין להוסיף את Blast Royale (NOOB) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NOOB, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NOOB ב-MEXC עכשיו!

Blast Royale (NOOB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NOOBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NOOB עכשיו את היסטוריית המחירים!

NOOB חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NOOB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NOOB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NOOBעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

