Blast Royale (NOOB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000881. במהלך 24 השעות האחרונות, NOOB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00008216 לבין שיא של $ 0.00008831, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOOBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07894948571630912, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000054121496683495.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOOB השתנה ב +3.45% במהלך השעה האחרונה, +3.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Blast Royale (NOOB) מידע שוק
No.8520
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.96K
$ 54.96K$ 54.96K
$ 45.11K
$ 45.11K$ 45.11K
0.00
0.00 0.00
512,000,000
512,000,000 512,000,000
512,000,000
512,000,000 512,000,000
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Blast Royale הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.96K. ההיצע במחזור של NOOB הוא 0.00, עם היצע כולל של 512000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.11K.
Blast Royale (NOOB) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Blast Royaleהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0000032334
+3.81%
30 ימים
$ -0.00000045
-0.51%
60 ימים
$ +0.00000714
+8.81%
90 ימים
$ -0.0002168
-71.11%
Blast Royale שינוי מחיר היום
היום,NOOB רשם שינוי של $ +0.0000032334 (+3.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Blast Royale שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000045 (-0.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Blast Royale שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NOOB ראה שינוי של $ +0.00000714 (+8.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Blast Royale שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0002168 (-71.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Blast Royale (NOOB)?
Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.
Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקNOOB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Blast Royaleאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBlast Royale לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Blast Royaleתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Blast Royale (NOOB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blast Royale (NOOB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blast Royale.
הבנת הטוקנומיקה של Blast Royale (NOOB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOOB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Blast Royale (NOOB)
מחפש איך לקנותBlast Royale? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Blast Royaleב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
