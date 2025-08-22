עוד על NOOB

NOOB מידע על מחיר

NOOB מסמך לבן

NOOB אתר רשמי

NOOB טוקניומיקה

NOOB תחזית מחיר

NOOB היסטוריה

NOOB מדריך קנייה

NOOBממיר מטבעות לפיאט

NOOB ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Blast Royale סֵמֶל

Blast Royale מְחִיר(NOOB)

1 NOOB ל USDמחיר חי:

$0.0000881
$0.0000881$0.0000881
+3.81%1D
USD
Blast Royale (NOOB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:37:16 (UTC+8)

Blast Royale (NOOB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00008216
$ 0.00008216$ 0.00008216
24 שעות נמוך
$ 0.00008831
$ 0.00008831$ 0.00008831
גבוה 24 שעות

$ 0.00008216
$ 0.00008216$ 0.00008216

$ 0.00008831
$ 0.00008831$ 0.00008831

$ 0.07894948571630912
$ 0.07894948571630912$ 0.07894948571630912

$ 0.000054121496683495
$ 0.000054121496683495$ 0.000054121496683495

+3.45%

+3.81%

-16.43%

-16.43%

Blast Royale (NOOB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000881. במהלך 24 השעות האחרונות, NOOB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00008216 לבין שיא של $ 0.00008831, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOOBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07894948571630912, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000054121496683495.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOOB השתנה ב +3.45% במהלך השעה האחרונה, +3.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blast Royale (NOOB) מידע שוק

No.8520

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.96K
$ 54.96K$ 54.96K

$ 45.11K
$ 45.11K$ 45.11K

0.00
0.00 0.00

512,000,000
512,000,000 512,000,000

512,000,000
512,000,000 512,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Blast Royale הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.96K. ההיצע במחזור של NOOB הוא 0.00, עם היצע כולל של 512000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.11K.

Blast Royale (NOOB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Blast Royaleהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000032334+3.81%
30 ימים$ -0.00000045-0.51%
60 ימים$ +0.00000714+8.81%
90 ימים$ -0.0002168-71.11%
Blast Royale שינוי מחיר היום

היום,NOOB רשם שינוי של $ +0.0000032334 (+3.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Blast Royale שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000045 (-0.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Blast Royale שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NOOB ראה שינוי של $ +0.00000714 (+8.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Blast Royale שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0002168 (-71.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Blast Royale (NOOB)?

בדוק את Blast Royale עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBlast Royale (NOOB)

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Blast Royale זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Blast Royaleההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNOOB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Blast Royaleאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBlast Royale לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Blast Royaleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Blast Royale (NOOB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blast Royale (NOOB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blast Royale.

בדוק את Blast Royale תחזית המחיר עכשיו‏!

Blast Royale (NOOB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Blast Royale (NOOB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOOB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Blast Royale (NOOB)

מחפש איך לקנותBlast Royale? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Blast Royaleב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NOOB למטבעות מקומיים

1 Blast Royale(NOOB) ל VND
2.3183515
1 Blast Royale(NOOB) ל AUD
A$0.000135674
1 Blast Royale(NOOB) ל GBP
0.000065194
1 Blast Royale(NOOB) ל EUR
0.000074885
1 Blast Royale(NOOB) ל USD
$0.0000881
1 Blast Royale(NOOB) ל MYR
RM0.00037002
1 Blast Royale(NOOB) ל TRY
0.0036121
1 Blast Royale(NOOB) ל JPY
¥0.0129507
1 Blast Royale(NOOB) ל ARS
ARS$0.1163801
1 Blast Royale(NOOB) ל RUB
0.007122004
1 Blast Royale(NOOB) ל INR
0.007713155
1 Blast Royale(NOOB) ל IDR
Rp1.420967543
1 Blast Royale(NOOB) ל KRW
0.122360328
1 Blast Royale(NOOB) ל PHP
0.004989984
1 Blast Royale(NOOB) ל EGP
￡E.0.004275493
1 Blast Royale(NOOB) ל BRL
R$0.000478383
1 Blast Royale(NOOB) ל CAD
C$0.000121578
1 Blast Royale(NOOB) ל BDT
0.010718246
1 Blast Royale(NOOB) ל NGN
0.134709305
1 Blast Royale(NOOB) ל COP
$0.353814886
1 Blast Royale(NOOB) ל ZAR
R.0.001547036
1 Blast Royale(NOOB) ל UAH
0.003651745
1 Blast Royale(NOOB) ל VES
Bs0.012334
1 Blast Royale(NOOB) ל CLP
$0.084576
1 Blast Royale(NOOB) ל PKR
Rs0.024978112
1 Blast Royale(NOOB) ל KZT
0.047137024
1 Blast Royale(NOOB) ל THB
฿0.002857083
1 Blast Royale(NOOB) ל TWD
NT$0.002686169
1 Blast Royale(NOOB) ל AED
د.إ0.000323327
1 Blast Royale(NOOB) ל CHF
Fr0.00007048
1 Blast Royale(NOOB) ל HKD
HK$0.000688061
1 Blast Royale(NOOB) ל AMD
֏0.033728204
1 Blast Royale(NOOB) ל MAD
.د.م0.0007929
1 Blast Royale(NOOB) ל MXN
$0.001642184
1 Blast Royale(NOOB) ל SAR
ريال0.000330375
1 Blast Royale(NOOB) ל PLN
0.000320684
1 Blast Royale(NOOB) ל RON
лв0.000380592
1 Blast Royale(NOOB) ל SEK
kr0.000837831
1 Blast Royale(NOOB) ל BGN
лв0.000147127
1 Blast Royale(NOOB) ל HUF
Ft0.029934618
1 Blast Royale(NOOB) ל CZK
0.001848338
1 Blast Royale(NOOB) ל KWD
د.ك0.0000268705
1 Blast Royale(NOOB) ל ILS
0.000296897
1 Blast Royale(NOOB) ל AOA
Kz0.080309317
1 Blast Royale(NOOB) ל BHD
.د.ب0.0000332137
1 Blast Royale(NOOB) ל BMD
$0.0000881
1 Blast Royale(NOOB) ל DKK
kr0.000562078
1 Blast Royale(NOOB) ל HNL
L0.002306458
1 Blast Royale(NOOB) ל MUR
0.004020884
1 Blast Royale(NOOB) ל NAD
$0.001544393
1 Blast Royale(NOOB) ל NOK
kr0.000888929
1 Blast Royale(NOOB) ל NZD
$0.00014977
1 Blast Royale(NOOB) ל PAB
B/.0.0000881
1 Blast Royale(NOOB) ל PGK
K0.000371782
1 Blast Royale(NOOB) ל QAR
ر.ق0.000319803
1 Blast Royale(NOOB) ל RSD
дин.0.008825858

Blast Royale מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Blast Royale, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBlast Royale הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Blast Royale

כמה שווה Blast Royale (NOOB) היום?
החי NOOBהמחיר ב USD הוא 0.0000881 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOOB ל USD?
המחיר הנוכחי של NOOB ל USD הוא $ 0.0000881. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Blast Royale?
שווי השוק של NOOB הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOOB?
ההיצע במחזור של NOOB הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOOB?
‏‏NOOB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07894948571630912 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOOB?
NOOB ‏‏רשם מחירATL של 0.000054121496683495 USD.
מהו נפח המסחר של NOOB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOOB הוא $ 54.96K USD.
האם NOOB יעלה השנה?
NOOB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOOB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:37:16 (UTC+8)

Blast Royale (NOOB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

NOOB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NOOB
NOOB
USD
USD

1 NOOB = 0.0000881 USD

מסחרNOOB

USDTNOOB
$0.0000881
$0.0000881$0.0000881
+3.86%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד