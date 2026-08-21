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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Nomina, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Nomina, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Nomina (NOM) ניתוח טכני היום

Nomina (NOM) ניתוח טכני היום

דף Nomina הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NOM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Nomina למטה.

Nomina (NOM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.001764--+16.74%+13.95%-15.92%
למידע נוסף על Nomina מחיר

Nomina אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Nomina במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 5
קנה 11
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 9
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 4קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.001762
0.001761
R2
0.001761
0.001761
R1
0.001761
0.001761
PP
0.00176
0.00176
S1
0.00176
0.00176
S2
0.001759
0.00176
S3
0.001759
0.001759

Nomina אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.21M
$2.99 M
$3.20 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.31 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.31 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Nomina זרימת הון

זרימת נטו פנימהNOMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.06 M0.00
2026-08-20-$0.04 M0.00
2026-08-19$0.07 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17$0.05 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Nomina (NOM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Nomina מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTNOM
$0.001764
$0.001764$0.001764
+1.61%
31.86M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

NOM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NOM
NOM
USD
USD

1 NOM = 0.001764 USD

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