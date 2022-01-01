NOI Exchange (NOI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NOI Exchange (NOI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NOI Exchange (NOI) מידע NOI exchange is creating the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center that will handle both service and sales. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. אתר רשמי: https://www.noiexchange.net/ מסמך לבן: https://www.dropbox.com/scl/fi/xugr8h4klbhaglmswzs53/NOI-PITCH-DECK-04.25.pdf?rlkey=7heln6v3k1bxlykti6hglshs8&e=1&st=hmpelxuu&dl=0 סייר בלוקים: https://optimistic.etherscan.io/token/0x4793405c2231d8646f8ee79e120c230c574b0c4b קנה NOIעכשיו!

NOI Exchange (NOI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NOI Exchange (NOI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.00 $ 13.00 $ 13.00 שיא כל הזמנים: $ 0.0064 $ 0.0064 $ 0.0064 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0000000052 $ 0.0000000052 $ 0.0000000052 למידע נוסף על NOI Exchange (NOI) מחיר

NOI Exchange (NOI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NOI Exchange (NOI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NOI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NOIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NOIטוקניומיקה, חקרו אתNOIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

NOI Exchange (NOI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NOIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NOI עכשיו את היסטוריית המחירים!

NOI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NOI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NOI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NOIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

