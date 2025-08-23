עוד על NOI

NOI Exchange סֵמֶל

NOI Exchange מְחִיר(NOI)

1 NOI ל USDמחיר חי:

NOI Exchange (NOI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:48:57 (UTC+8)

NOI Exchange (NOI) מידע על מחיר (USD)

NOI Exchange (NOI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000000161. במהלך 24 השעות האחרונות, NOI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000001 לבין שיא של $ 0.0000002099, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOI השתנה ב -5.85% במהלך השעה האחרונה, -92.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-99.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NOI Exchange (NOI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של NOI Exchange הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.50K. ההיצע במחזור של NOI הוא --, עם היצע כולל של 2500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.25.

NOI Exchange (NOI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NOI Exchangeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000193535-92.32%
30 ימים$ -0.0000320839-99.95%
60 ימים$ -0.0000744839-99.98%
90 ימים$ -0.0007369839-100.00%
NOI Exchange שינוי מחיר היום

היום,NOI רשם שינוי של $ -0.000000193535 (-92.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NOI Exchange שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000320839 (-99.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NOI Exchange שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NOI ראה שינוי של $ -0.0000744839 (-99.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NOI Exchange שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0007369839 (-100.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NOI Exchange (NOI)?

בדוק את NOI Exchange עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNOI Exchange (NOI)

NOI exchange is creating the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center that will handle both service and sales. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers.

NOI Exchange זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NOI Exchangeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNOI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NOI Exchangeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNOI Exchange לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NOI Exchangeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NOI Exchange (NOI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NOI Exchange (NOI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NOI Exchange.

בדוק את NOI Exchange תחזית המחיר עכשיו‏!

NOI Exchange (NOI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NOI Exchange (NOI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NOI Exchange (NOI)

מחפש איך לקנותNOI Exchange? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NOI Exchangeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NOI למטבעות מקומיים

NOI Exchange מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NOI Exchange, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNOI Exchange הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NOI Exchange

כמה שווה NOI Exchange (NOI) היום?
החי NOIהמחיר ב USD הוא 0.0000000161 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOI ל USD?
המחיר הנוכחי של NOI ל USD הוא $ 0.0000000161. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NOI Exchange?
שווי השוק של NOI הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOI?
ההיצע במחזור של NOI הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOI?
‏‏NOI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOI?
NOI ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של NOI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOI הוא $ 5.50K USD.
האם NOI יעלה השנה?
NOI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:48:57 (UTC+8)

NOI Exchange (NOI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

