Northrop Grumman (NOCON) ניתוח טכני היום דף Northrop Grumman הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NOCON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Northrop Grumman למטה. הירשם

Northrop Grumman (NOCON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Northrop Grumman זרימת הון זרימת נטו פנימה NOCONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.