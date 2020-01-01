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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Northrop Grumman, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Northrop Grumman, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Northrop Grumman (NOCON) ניתוח טכני היום

Northrop Grumman (NOCON) ניתוח טכני היום

דף Northrop Grumman הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NOCON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Northrop Grumman למטה.

Northrop Grumman (NOCON) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
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למידע נוסף על Northrop Grumman מחיר

Northrop Grumman זרימת הון

זרימת נטו פנימהNOCONUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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NOCON-ל-USD מחשבון

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